Nicole Santinelli nuovo sfogo, ma fa una gaffe e il web la deride: cosa è successo (FOTO)

Nicole Santinelli attualmente si trova ancora nell’occhio del ciclone e in queste ore si è resa protagonista di un duro sfogo. Dopo aver annunciato la fine della conoscenza con Carlo Mancini, sul web è scoppiato il caos, e in molti si sono scagliati contro di lei addossandole tutte le colpe.

Gli insulti hanno cominciato ad arrivare come se piovesse, pertanto, la giovane ha sentito il bisogno di fare uno sfogo. Ad ogni modo, l’influencer Deianira Marzano ci ha tenuto a porre l’accento su di una gaffe compiuta dall’ex tronista di Uomini e Donne. Vediamo di che cosa si tratta.

Il nuovo sfogo di Nicole Santinelli

In queste ore, Nicole Santinelli ha pubblicato uno sfogo su Instagram in cui ha parlato delle persone che sono solite insultare. La giovane ha condiviso una frase all’interno della quale è presente un concetto molto semplice. Nello specifico. la proitagonista ha ammesso di condividere il pensiero secondo cui chi insulta un’altra persona è perché, in fondo. sente il forte bisogno di sminuire l’altro.

Le persone che, invece, sono in pace con se stesse, non hanno affatto bisogno di ricorrere a questi mezzi meschini per sollevarsi. A suo avviso, infatti, esistono delle persone che riescono a stare bene solamente nel momento in cui hanno la percezione di sentirsi al di sopra delle altre persone. Ad ogni modo, subito dopo la pubblicazione di questo post, l’influencer Deianira Marzano è intervenuta facendo una riflessione.

La gaffe dell’ex tronista di Uomini e Donne

La donna ha condiviso questo sfogo di Nicole Santinelli, accostandolo ad un messaggio privato ricevuto in questi giorni proprio dall’ex tronista di Uomini e Donne. In tale messaggio, a cui Deianira non ha mai risposto, Nicole sbottava contro la donna e la insultava. Nello specifico, la giovane ha accusato Deianira di sparare solamente stupidaggini e di non essere in grado di rie cose vere e sensate.

Come se non bastasse, poi, la Santinelli ha concluso tale sfuriata contro l’influencer dandole della poveraccia senza arte né parte. Questi sono chiaramente insulti. Proprio per tale ragione, in molti si stanno scagliando contro l’ex tronista per essere davvero poco coerente. Da un lato predica bene, invitando le persone a non insultare, ma dall’altro razzola male mettendo in atto proprio i comportamenti che tanto critica. Come si difenderà stavolta?