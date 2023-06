Isola dei Famosi, Helena, Fabio e Pamela prendono una drastica decisione, naufraghi basiti

Nel corso della puntata odierna del daytime dell’Isola dei Famosi, alcuni concorrenti sono stati messi a dura prova, ovvero, Fabio Ricci, Pamela Camassa ed Helena Prestes. I tre sono stati chiamati a prendere una decisione molto importante.

Nello specifico si è trattato di una scelta inerente il cibo, che ha generato non poche polemiche. Ad ogni modo, la decisione finale ha lasciato tutti i naufraghi senza parole. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Fabio, Pamela e Helena dinanzi un bivio

Fabio, Pamela ed Helena hanno vissuto un momento molto particolare all’Isola dei Famosi. Lo spirito dell’isola, infatti, ha posto i tre ragazzi di fronte ad una scelta. Di fronte a loro c’erano tre vassoi; uno conteneva tre panini, mentre un altro sette. Ebbene, i tre potevano scegliere se mangiare da soli tre panini lasciando digiuni gli altri concorrenti, oppure se lasciare il cibo ai compagni d’avventura e restare loro a bocca asciutta.

Dinanzi questa decisione Helena è subito intervenuta dicendo di voler optare per la prima opzione. Anche Pamela in un primo momento sembrava molto più propensa a nutrirsi. Successivamente, però, ci ha pensato Favio a far cambiare loro idea. Il naufrago, infatti, ha detto che, se avessero fatto mangiare gli altri, avrebbero ottenuto un duplice vantaggio. Il primo era quello di fare un bel gesto e il secondo risiede nel fatto che i concorrenti, avendo mangiato, avrebbero lasciato la loro porzione di riso ai tre per i prossimi giorni.

Naufraghi dell’Isola dei Famosi spiazzati dalla decisione dei tre, ma è polemica

Dopo aver dibattuto a fondo si questa questione, alla fine Fabio, Pamela ed Helena hanno scelto di fan mangiare gli altri naufraghi dell’Isola die Famosi. Ebbene, i concorrenti sono rimasti basiti da questa scelta e non hanno esitato a ringraziare tutti, anche Helena. Dopo poco, però, i naufraghi si sono resi conto del fatto che la Prestes fosse l’unica ad essere contraria a far mangiare gli altri.

Questo, dunque, ha scatenato non poche polemiche. In molti, infatti, si sono scagliati contro di lei dandole della falsa. La giovane avrebbe finto di essere stata generosa quando, in realtà, se fosse dipeso da lei non avrebbe certamente agito in questo modo. Insomma, la separazione tra il gruppo ed Helena è sempre più netto. L’unica a mostrarsi un po’ più accondiscendere verso la modella è Nathaly Caldonazzo.