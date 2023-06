Leonardo Carpinteri: il marchio Modes dalla parte della sostenibilità

Leonardo Carpinteri, l’imprenditore dietro il marchio Modes, si distingue per il suo impegno verso la sostenibilità nel settore della moda. La sua passione per l’abbigliamento di alta qualità ha radici profonde nella boutique di famiglia a Trapani, dove ha coltivato l’amore per la moda sin da giovane.

Oggi, come leader dell’azienda, ha portato avanti un importante lavoro di rebranding, trasformando lo store iniziale in Modes, un marchio internazionale con presenza in diverse località prestigiose come Forte dei Marmi, Porto Cervo, Portofino, Milano, Parigi e la Svizzera. Il marchio è diventato un punto di riferimento online nel settore della moda, raggiungendo una fama internazionale.

MODES, il marchio unico per sostenibilità e sostegno dei talenti

Ciò che rende Modes un marchio unico è il suo impegno verso la sostenibilità. Leonardo Carpinteri ha riconosciuto l’importanza di adottare pratiche e materiali ecologici per ridurre l’impatto ambientale dell’industria della moda. Nell’ultima collezione per l’estate 2023, Modes ha presentato una selezione limitata di dieci capi realizzati in collaborazione con Made For a Woman, un’organizzazione impegnata nella promozione della moda sostenibile e nel sostegno di giovani talenti.

Una delle caratteristiche distintive di questa linea è l’attenzione ai tessuti green a basso impatto ambientale; Leonardo Carpinteri ha scelto con cura materiali provenienti da fonti sostenibili, riducendo l’uso di risorse naturali e l’inquinamento. Ma non solo: ha anche dato nuova vita a tessuti di seconda mano, promuovendo il concetto di moda circolare e riducendo lo spreco di materie prime.

Ma la sostenibilità non è l’unico elemento che caratterizza la collezione estiva di Modes, Leonardo Carpinteri ha voluto inserire dettagli unici per rendere ogni capo speciale. Frange, ricami floreali e pietre preziose del Madagascar sono stati scelti come elementi distintivi per dare un tocco afro, che diventa un leitmotiv e filo conduttore della collezione: questi dettagli aggiungono una dimensione etnica e sofisticata ai capi, creando uno stile raffinato e di tendenza.

Un altro elemento che rende Modes un marchio all’avanguardia è la sua dedica nel sostenere i giovani talenti della moda; Leonardo Carpinteri ha messo a disposizione le vetrine e lo spazio espositivo dei punti vendita Modes per dare visibilità a nuovi designer emergenti: questa iniziativa ha aperto le porte a giovani creativi che altrimenti avrebbero faticato a trovare una piattaforma per mostrare il loro talento. Grazie a questa collaborazione, Modes ha creato un ambiente di ispirazione e innovazione, unendo l’esperienza consolidata del marchio con la freschezza e la creatività dei nuovi talenti.

L’importanza della sostenibilità nel mondo della moda

Oggi la moda è considerata una delle più grandi responsabili dei disastri ambientali; il settore produce quintali di tonnellate di CO2, favorendo anche la dispersione di microplastiche negli oceani e sostenendo uno stile di vita poco green fatto di consumismo a causa del fast fashion. Leonardo Carpinteri con MODES si oppone fermamente a tutto questo: sostiene la moda luxury ed esclusiva e lo fa proponendo prodotti che di stagione in stagione possono rinnovare il guardaroba degli appassionati di fashion, ma tenendo d’occhio l’aspetto etico e il tema della moda circolare. Carpinteri sa quanto sia importante guidare i consumatori verso uno stile di vita più etico e sostenibile.