Can Yaman, conoscete la sua nuova giovanissima fiamma? Anche lei italiana!

Dopo mesi di silenzio ecco che Can Yaman è tornato sotto la luce dei riflettori.L ‘attore turco torna a far parlare di se torna per questioni sentimentali. A quanto Can avrebbe una nuova fidanzata.

Giorgia Colombo sarebbe il suo nome, ma chi è la ragazza che ha fatto perdere la testa al bel giovanotto? Che cosa sappiamo ufficialmente su di lei?

Giorgia Colombo: ecco chi è la nuova fiamma di Can Yaman

Secondo alcune indiscrezioni Giorgia Colombo sarebbe la nuova fiamma di Can Yaman. La donna non apparterrebbe al mondo dello spettacolo, ma sarebbe particolarmente seguita sui social media. Per quanto riguarda la sua vita privata non si hanno moltissime informazioni. La Colombo è di Milano e stando a quanto scritto sulla biografia del suo profilo Instagram, sarebbe nata il 16 agosto.

Sull’anno, però, non si conoscono dettagli, quindi risulta piuttosto complesso definirne l’età. Dal suo account vediamo che è seguita da circa 16.100 follower, per un totale di 120 post pubblicati. Energica e carismatica, Giorgia è solita pubblicare attimi di vita spensierata sul suo profilo: foto professionali in cui mostra tutta la sua bellezza, momenti di leggerezza in discoteca e foto in vacanza al mare.

Can Yaman ancora al centro dei pettegolezzi

Come in molti sapranno Can Yaman non è la prima volta che finisce sotto questi pettegolezzi. Qualche anno fa lo abbiamo visto al centro dell’attenzione mediatica per la sua storia con Diletta Leotta. Nel mese di marzo 2023, invece, l’attore di DayDreamer era stato avvistato in discoteca con un volto noto di Uomini & Donne.

Il mese di maggio invece è stato beccato con la milanese Giorgia Colombo. La situazione, però, al momento appare ancora particolarmente nebulosa, tanto da destare dubbi sulla veridicità o meno del tutto. Considerando che sia Can Yaman, sia Giorgia Colombo, non hanno proferito parola a riguardo. Il mistero al momento s’infittisce