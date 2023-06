Ex dama del trono over oggi a nozze: la nuova vita dopo Uomini e donne

Ex dama di Uomini e donne convola a nozze

Vi ricordate di Daunia Cesari? Ex dama di Uomini e donne? Chi ha seguito il programma molti anni fa sicuramente ricorderà ancora la bellissima bionda. Al’epoca Daunia è uscita con vari cavalieri del parterre lasciando il programma con Circo Ascione.

Quest’ultimo si era presentato come corteggiatore di Barbara De Santi, ma col tempo aveva imparato a conoscere la Cesari e ad esserne sempre più attratto.

Durante una registrazione Ciro però decise di alzarsi e di abbandonare il programma perché la redazione si era comportata in maniera scorretta (secondo il suo punto di vista). Daunia, da vera dama, seguì il suo cavaliere. E da li sono stati assieme qualche mese. La loro storia è terminata e l’ex dama non è più tornata nel parterre. RImasta single per qualche anno, oggi, la Cesari ha finalmente coronato il suo sogno.

Come detto in precedenza dopo anni di solitudine, finalmente l’ex dama del trono over ha trovato la sua anima gemella. Nella giornata del primo giugno, Daunia è convolata a nozze con il suo compagno nella cattedrale di Otranto.

Dalle immagini postate nelle ig, si vede che la cerimonia si è svolta in maniera molto intima, con familiari e amici stretti della coppia. Un momento che ha preferito condividere con chi le è sempre stata accanto, dal parterre non sembra essere andato nessuno.

Chi è e cosa fa Daunia Cesari nella vita

Da circa un anno, Daunia Cesari si è trasferita a Lecce, dove come lei stesso ha scritto in un post è iniziata una nuova avventura. Di professione è una Director of Sales & Marketing al Palazzo BN a Lecce…Per lei questo era un sogno, ovvero vivere nel Salento e tornare ad occuparsi di Hotel. E molto probabilmente li ha trovato anche l’amore….