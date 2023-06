Grave lutto per Andrea Dal Corso e Teres Langella: matrimonio rimandato?

In queste ore un gravissimo lutto ha colpito Andrea Dal Corso, compagno di Teresa Langella. L’ex coppia di Uomini e donne in queste istanti sta vivendo momenti davvero difficili per la perdita del caro nonno di lui.

Andrea Dal Corso e Teresa Langella in lutto: addio a nonno Franco

Nella giornata di ieri giovedì 1 giugno Andrea Dal Corso ha pubblicato alcune stories sul suo profilo di Instagram dedicate alla perdita di una persona cara. “Ciao nonno Franco” si legge nella prima pubblicazione. Il modello ha poi tenuto a ringraziare tutti i suoi followers che hanno speso alcuni minuti della loro giornata per dedicargli qualche parola di conforto e fargli le condoglianze:

“Grazie a tutti per le consigliante…per quanto si possa pensare di essere preparati, non lo si è mai abbastanza.” Nella stessa story poi Dal Corso ha voluto comunicare a tutti i fans che nonostante tutto sarà in questi giorni sarà via per lavoro per poi tornare in Veneto per l’ultimo saluto a nonno Franco. Qualche ore il ragazzo ha pubblicato un altro messaggio sempre dedicato al familiare scomparso.

Le parole e la promessa di Teresa al nonno

Anche Teresa Langella ha dimostrato tutto l’affetto e la vicinanza al suo compagno per il lutto subito. Nello stesso tempo però ha scritto dolci parole anche per Nonno Franco e suo nonno. Infatti, l’ex tronista ha dedicato un pensiero speciale al nonno paterno al quale, stando alle sue parole, avrebbe fatto una promessa: “E mentre sono in viaggio penso che: non vedo l’ora di correre a casa per poter riabbracciare forte i miei Nonni…

Ricordo che un giorno dissi al mio nonno paterno: non vedo l’ora tu abbia tra le braccia il tuo nipotino ma tu promettimi di tornare a stare bene… e lui quella promessa l’ha mantenuta. Adesso vorrei solo essere in tempo per riuscire a mantenere la mia. I nostri nonni…dovrebbero essere eterni.”

Come tutti sanno, Teresa e Andrea il prossimo anno convoleranno a nozze. Dato ancora i tanti mesi che separano l’evento, sicuramente il matrimonio si farà, anche se per Dal Corso non sarà più lo stesso