GF Vip: Ex Vippone sbarca a Temptation Island ma spunta già la segnalazione: ha una fidanzata!

La nuova edizione di Temptation Island tornerà in onda il prossimo 26 giugno. In attesa di scoprire quali coppie delizieranno con degli indiscutibili siparietti trash, Amedeo Venza e Deianira ci regalano uno scoop clamoroso.

A quanto pare un ex concorrente del Grande Fratello Vip è pronto a sbarcare sull’isola delle tentazioni come tentatore… Di chi stiamo parlando?

Ex Vippone pronto a sbarcare a Temptation Island

Venza e Deianera hanno fatto il nome di Gianluca Costantino. L ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, sarà uno dei tentatori del programma estivo di Canale 5. Tuttavia, però, ci sarebbe un particolare non da poco e che potrebbe far saltare la sua presenza: il personal trainer secondo alcune indiscrezioni sarebbe fidanzato.

Come andrà a finire a questo punto? Intanto, manca davvero poco per l’inizio di questa nuova ed attesa edizione del reality. Tante le coppie che ne prenderanno parte, anche se per adesso non sappiamo i nomi. Motivo per cui resta accesa la curiosità del pubblico.

FIlippo Bisciglia pronto a tornare al suo posto: tutto pronto per l’isola

Di recente, Filippo Bisciglia, intervistato da Silvia Toffanin, ha raccontato un retroscena su Temptation Island. Il conduttore, tornerà di nuovo al timone del programma e già si è detto super carico per la partenza.

Parlando con la Toffanin, Filippo ha svelato di aver fatto qualcosa per il suo aspetto fisico, perdendo circa sette kili. In questo anno di stop ha sentito molto l’affetto da parte del pubblico, in tanti lo fermavano per strada e gli chiedevano come stesse. Ma soprattutto una delle domande più frequenti era quando sarebbe tornato.

Ora quel momento è arrivato e per adesso non ci resta altro che attendere le prossime settimane. L’ambientazione sarà la consueta Sardegna, con la sua sabbia finissima e mare cristallino.