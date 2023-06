Giacomo Urtis e il nuovo intervento chirurgico; qualcuno commenta: “Sembri Loredana Lecciso”

Giacomo Urtis si è sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico nelle scorse ore. Dopo aver cambiato look ai capelli, il noto chirurgo dei Vip ha deciso di concedersi anche qualche altro piccolo ritocchino estetico.

A quanto pare però qualcosa non ha convinto i fan, infatti, dopo aver visto la foto da lui stessa postata sul proprio account sono letteralmente impazziti.

Giacomo Urtis si sottopone ad un altro intervento chirurgico

Giacomo Urtis ha condiviso su Instagram due foto mentre si trovava disteso su un lettino ospedaliero, mentre sorseggia, con una cannuccia, quello che sembra essere una tisana fredda. Lo scatto in questione però ha attirato molto l’attenzione dei follower non solo… Tutti hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato: il suo viso è totalmente cambiato.

Come lo stesso ‘chirurgo dei vip’ ha spiegato si è sottoposto a un “interventino”: “Ho tagliato la parte sotto nel naso e girato le labbra. Mi piace di più, si vedono di più i denti”, sono stati molti i “botoxini”, ovvero i suoi fan, che gli hanno chiesto come mai fosse in ospedale.

La stoccata di un fan non passa inosservata

Giacomo ha fatto sapere che l’intervento è andato bene ma dovrà restare ancora qualche giorno con il cerottino sotto al naso. Dando uno sguardo ai commenti però non tutti sembrano contenti: da un lato c’è chi lo appoggia e gli dice che ha fatto bene, altri invece gli hanno lanciato una stoccata.

Qualcuno infatti lo ha trovato identico a Loredana Lecciso, compagna di Al Bano. “In questa foto somigli tantissimo a Loredana Lecciso”, “Se Loredana Lecciso viene a mancare Albano può sostituirla con te” scrive qualcun altro.

Si tratta di un’operazione che costa tra i 2mila e i 3mila euro e durante l’intervento viene asportata una piccola porzione del labbro superiore, viene sollevato il vermiglio e così si ottiene un labbro più voluminoso.