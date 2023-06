Al Bano furioso ed incontenibile: arriva la polizia e preoccupa l’intervento | Caos

Nelle scorse ore il noto cantante di Cellino San Marco ha rivelato cosa gli è accaduto sull’aereo verso Zagabria lasciando chi lo segue davvero senza parole. Al Bano Carrisi è apparso arrabbiato, addirittura furioso con chi gli ha mancato di rispetto.

Il cantante 80enne era diretto in Croazia per festeggiare la figlia il grande evento che ha interessato la figlia Cristel, dopo la laurea a Boston. L’artista ha fatto sapere che quello che gli è accaduto è inverosimile e mai fino ad oggi si è trovato avanti ad una situazione simile.“E’ inaccettabile”, tuona. All’Ansa ha raccontato cosa gli è successo, tra problemi di prostata e polizia.

Al Bano furioso con l’hostess: cosa è successo durante il volo

Carrisi ha fatto sapere che era seduto al posto 1A, e al momento dell’atterraggio ha sentito il bisogno di andare in bagno. In passato ha avuto problemi alla prostata e quindi andare in bagno in certi momenti per lui è indispensabile. Al che la hostess davanti alla sua richiesta gli ha risposto che non era possibile e lo ha intimato di sedersi..

Il cantante ha spiegato che a questo punto ha alzato la voce, perchè era una cosa assurda, chiedendo addirittura di parlare anche con il comandante. Anche una signora croata, che parlava italiano, ha cercato di spiegare la sua esigenza, ma non c’è stato nulla da fare.

Controllato dalla Polizia “come un delinquente”

Al Bano ha continuato dicendo che la hostess ha fatto scendere tutti i passeggeri dal lato posteriore, senza però farlo andare in bagno. Ma non è finita qui, perchè sceso dall’aereo si è ritrovato avanti al polizia.

“Mi hanno messo in un angolo e hanno voluto controllare il passaporto“, aggiunge il pugliese. Alla fine gli hanno concesso di prendere la valigia e lo hanno rilasciato. Insomma Carrisi si è detto davvero amareggiato per l’accaduto precisando che in tanti anni una cosa simile non gli era mai successa.