Pomeriggio 5 chiude i battenti: Barbara D’Urso, spiazza con l’annuncio. Cosa ne sarà del suo programma?

Nella giornata di ieri venerdì 2 giugno, Pomeriggio 5 ha chiuso i battenti. Il programma condotto da Barbara D’Urso ha chiuso con ascolti soddisfacenti anche questa edizione.

Ma cosa ne sarà de suo programma a settembre? Perchè il pubblico da casa non è convinto delle sue parole dette a fine trasmissione?

Pomeriggio 5 chiude i battenti: cosa ne sarà di Barbara D’Urso?

Venerdì 2 giugno, Barbara d’Urso ha salutato il suo pubblico, la dodicesima edizione di Pomeriggio 5 è giunta al termine. Sulla conduttrice campana, in questi giorni, è stato detto di tutto: se ne va da Mediaset, anzi rimane, anzi Milly Carlucci l’ha opzionata per farla entrare nella giuria di Ballando con le Stelle, anzi si dedicherà ad un nuovo programma su Netflix, etc etc. Ma alla fine quale sarà il suo futuro sulla rete ammiraglia? Ci sarà o no?

A dire le cose come stanno ci ha pensato la stessa conduttrice a fine puntata. Barbara infatti ha confermato che a settembre tornerà al suo posto. Trovano dunque così conferma le recentissime indiscrezioni che vedevano la napoletana e la rete in merito al rinnovo del contratto. Resta da capire però se a settembre sarà in onda solo con questo talsk o le sarà dato anche un altro programma, dato che si parla di un ritorno de La Pupa e il secchione.

Perchè Pomeriggio 5 ritorna su Canale 5

Si è parlato tanto di una chiusura di Pomeriggio 5 o meglio di un addio di Barbara D’Urso dal programma. Da tempo, il suo format non ottiene più i risultati di una volta, basti pensare che fino a tre anni fa, la conduttrice aveva per se ben tre programmi: Pomeriggio 5, Domenica live e il Live non è la D’Urso.

Qualcuno però nella sua conduzione è cambiata, o meglio sembra che il pubblico da casa non abbia più piacere nel vedere quel trash in tv che tanto faceva discutere. Per questo motivo, molti credevano che anche il suo talk pomeridiano sarebbero stato chiuso e invece… a settembre tornerà al suo posto. Il motivo di tale conferma da parte della rete è lo share, che nonostante non sia ai livelli degli anni passati ha comunque portato un buon risultato