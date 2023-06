Colpo di scena, Maria De Filippi pronta a bloccare il brano di Pinuccia?

Nei giorni scorsi si è tornati a parlare di Pinuccia. L’ex dama del trono over sicuramente la ricordano in tanti, per il suo caratterino fumantino e per aver provato a conquistare in tutti i modi il signor Alessandro.

Ad un certo punto però, il troppo esagerare della donna è diventato insostenibile sia per il cavaliere che per la conduttrice stessa. Infatti, Maria decise di allontanarla dal programma. In questi gironi però è tornata a far parlare di se per un ritorno, e non a Ued ma nel campo musicale: Pinuccia ha lanciato una canzone!”

Pinuccia di Uomini e donne lancia una canzone

Sta facendo molto scalpore la notizia secondo cui Pinuccia di Uomini e Donne sarebbe pronta a lanciare una canzone dalle sfumature prettamente estive. La voce è spuntata sul web in questi giorni e ha incuriosito gran parte dell’opinione pubblica che si chiede quando uscirà e soprattutto come sarà il testo.

Il titolo non è stato ancora svelato, anche se qualcuno ha fatto sapere che potrebbe prendere il nome della trasmissione stessa. Insomma, la canzone sembra parli proprio del programma di Maria.

Nell’attesa di capire quando uscirà questa song, i rumors fanno sapere che ci sarebbero problemi con il testo. Confermato che il tema principale della hit estiva sarà appunto Uomini e Donne, è probabile che tale scelta non possa piacere ai piani alti della rete.

Maria De Filippi in disaccordo con la song di Pinuccia

Secondo alcune indiscrezioni, sembra che Maria De Filippi sia intervenuta sulla canzone di Pinuccia. Nello specifico, Maria De Filippi avrebbe chiesto di rivisionare le parole del testo affinché non ci siano conseguenze per la trasmissione: si temerebbe, infatti, qualche parola fuori posto della dama verso il programma. Per tale motivo, il progetto potrebbe seguire due strade: fermarsi o uscire con una nuova canzone