Uomini e donne anticipazioni: Maria cambia le carte in regola per i partecipanti, cosa avrebbe in mente

Nuove indiscrezioni sul cast di Uomini e donne e sulle dinamiche, della prossima stagione del popolare dating show di Maria De Filippi, stanno incuriosendo i fan. Mentre la ventesima edizione si è appena conclusa, la conduttrice e il suo team sono già al lavoro per rendere la prossima stagione accattivante ed emozionante per il pubblico.

Sebbene sia la prima estate senza suo marito Maurizio Costanzo, la conduttrice non perde di vista il lavoro, collaborando con i suoi ragazzi di Uomini e Donne per creare una stagione ricca di grandi sorprese. Le principali novità sembrano riguardare il cast del Trono Over, ma anche il Trono Classico non sarà immune da cambiamenti.

Uomini e donne anticipazioni: cambiamenti al trono over?

Le novità più importanti riguardano il trono over di Uomini e donne. Secondo alcune indiscrezioni dovrebbero essere confermati tutti i cavalieri della scorsa edizione, ma ovviamente non mancheranno anche quelli di nuovi. Si è parlato di un possibile ritorno di Giorgio Manetti, ma al momento non ci sarebbero ancora conferme. A rivelare un possibile ritorno è stato lui stesso qualche giorno fa, senza nemmeno escludere un riavvicinamento con Gemma.

Una possibile assenza potrebbe essere, invece, quella di Roberta Di Padua, e sembra che il motivo sia un gossip che circola al momento. Secondo fonti vicine al programma, si mormora che la dama Over abbia intrapreso una frequentazione con Andrea Foriglio, ex corteggiatore di Nicole Santinelli. I due si sarebbero già incontrati ma per adesso preferiscono non dare informazioni.

Nuovi tronisti settembre: chi c’è in pole position

Per quanto riguarda i tronisti è possibile che Maria dopo le continue lamentele da parte dei telespettatori, possa cambiare le carte in regola. In che modo? Ormai da casa tutti sono stanchi di vedere sempre gli stessi volti passare da corteggiatori a tronisti oppure vedere ragazzi già appartenenti al mondo dello spettacolo e alla tv.

Il pubblico è convinto che questo genere di persone vada da lei solo per farsi pubblicità… Per ora non sappiamo ci potremmo vedere, ma in tanti non hanno escluso nemmeno il nome di Carlo Alberto, ex di Nicole Santinelli.