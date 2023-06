Isobel di Amici, il sogno diventa realtà: grande ritorno in tv

L’abbiamo conosciuta ad Amici, qualche mese fa, ma grazie al suo grande talento e alla sua professionalità non ci è voluto molto per amarla fin da subito. Stiamo parlando di Isobel Kinnear che sembra già pronta a tornare sul piccolo schermo.

Isobel Kinnear: un sogno che diventa realtà

La ballerina australiana ha sta realizzando il suo sogno e sa che piano piano prima o poi riuscirà nel grande bebutto. Dopo la partecipazione ad Amici, ha fatto sapere che a breve presenterà con Nicolò De Devitiis Amici Full Out l’11 giugno 2023. In particolare, l’ex allieva del talent show di Maria De Filippi ha più volte fatto notare di essere una grande ammiratrice di Lorella Cuccarini e di voler seguire le sue orme.

Ha dimostrato già il suo talento come ballerina nello studio di Canale 5, preparando più coreografie in modo sempre impeccabile. Oltre questo, nel corso della finale ha dimostrato a tutti di essere brava anche con i musical. Infatti ha cantato, recitato e ballato in un’esibizione che ha confermato la sua bravura. Ora però è il momento di mettere in atto un altro talento, quello della presentazione.

Amici 22: Isobel e Nicolò De Devitiis presentatori di Full Out a Roma

Isobel presenterà assieme a Nicolò Amici Full Out, l’ appuntamento è fissato alle ore 21.00 al Rock In Roma presso l’Ippodromo delle Capannelle. Il profilo Instagram ufficiale del talent show di Canale 5 ha condiviso nelle scorse ore il video di presentazione dell’atteso evento che vedrà coinvolti, come già anticipato, cantanti e ballerini della scuola di Amici.

Intanto, possiamo anche comunicare ai fan che hanno intenzione di presentarsi all’evento di registrarsi sul sito ufficiale di Amici. Una grande occasione, questa, per rivedere i protagonisti della 22esima edizione di Amici di nuovo insieme. Ma cosa ne pensando i ragazzi della scuola di questa coppia come presentatori? Beh, al momento sono tutti al settimo cielo.