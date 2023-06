Un posto al sole anticipazioni: Roberto e Ida potrebbero innamorarsi

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi ci saranno grandi colpi di scena, e non solo. in queste ore è spuntata fuori anche un’ipotesi che potrebbe vedere Roberto e Ida vicini in maniera intima.

Da parte dei fan, da settimane c’è grande attesa nel vedere le sorti del piccolo Tommaso. C’è chi si augura che il bambino possa tornare con sua madre e chi spera in un’adozione da parte di Roberto e Marina. Tra la varie teorie spuntate in rete, c’è addirittura chi ritiene che Roberto possa invaghirsi della giovane Ida.

Un posto al sole: la vittoria di Lara

Ancora una volta Lara ha avuto la meglio. La Martinelli con un suo piano diabolico è riuscita ad allontanare Ida da Tommaso e da Napoli. La donna ha infatti mescolato alcune verità alle sue menzogne per convincere la giovane ad assecondarla.

Nel dettaglio ha convinto la giovane che Tommaso con Roberto vivrebbe sicuramente meglio che con lei, vista la sua posizione economica. Ida è sola e spaventata, tuttavia se qualcuno dovesse scoprire la verità la situazione cambierebbe.

La vera madre di Tommy di sicuro ha bisogno di aiuto, o meglio ha bisogno di qualcuno che possa darle il giusto sostegno: una persona come Giulia Poggi. Al momento, è impensabile che lei possa entrare in questa vicenda ma è più probabile invece che qualcun altro possa scoprire il segreto di Lara. Se Ida dovesse restare a casa Martinelli, la donna vedrebbe solo Lara e la babysitter Emilia. In effetti proprio a quest’ultima potrebbe rivelare la verità

Roberto Ferri potrebbe avere una storia con Ida?

Diversamente sarebbe il discorso se a scoprire tutto fosse proprio Roberto. Come reagirebbe il Ferri? In rete, a tal proposito è scoppiata un ipotesi. La più probabile è che Ida possa riprendersi suo figlio è tornarsene in Polonia.

Ma qualcun altro ha ipotizzato che la giovane polacca potrebbe far perdere la testa al Ferri, e visto l’amore dell’imprenditore verso il bambino, potrebbe di conseguenza innamorarsi di lei. Infine, terza possibilità: Roberto e Marina non potrebbero mai legalmente adottare Tommaso, c’è invece chi ipotizza che i due potrebbero ospitare Ida, magari dandole un lavoro.