Maria Venier scatena la bufera, le parole su Giulia Tramontano lasciano di sasso: perchè doveva fare silenzio

Anche ieri domenica 4 giugno 2023, è andata in onda una nuova puntata di Domenica In.

Mara Venier in questa occasione si è rivolta direttamente alla mamma di Alessandro Impagnatiello, il 30enne che ha ucciso la compagna Giulia Tramontano e il figlio che portava in grembo.

Mara Venier scatena il caos a Domenica In: cosa non è piaciuto al pubblico

La conduttrice come detto in precedenza appena iniziata la puntata di Domenica In si è rivolta direttamente alla mamma del dell’assassino lanciandole un appello. Vorrei anche mandare un abbraccio alla madre di Alessandro, l’assassino – esordisce nella puntata del 4 giugno su Rai 1 di Domenica In -. Signora, lei ha fatto un’intervista in cui dice ‘perdonatemi, perché mio figlio è un mostro’. Sì, signora. Suo figlio è un mostro”.

Dichiarazioni che hanno, sin da subito, scatenato una vera e propria tempesta su Twitter. In tanti si sono schierati contro Mara, non capendo il motivo per cui si è rivolta alla madre di Alessandro. Ecco infatti alcuni dei tweet scritti dagli utenti: “Giusto le parole che voleva sentire”… Ma è impazzita? Di certo la Venier non è una persona insensibile, ma come si dice a volte è meglio fare silenzio. Il discorso vale anche per Pupo che nelle scorse ore, sempre sul caso Tramontano,se ne è uscito con un discorso allucinante.

Sono arrivate, infatti, molte critiche sulla scelta delle parole usate dalla conduttrice. “Giusto le parole che voleva sentire” si legge. “Madonna mia che sensibilità” scrive un altro utente. “Ma è impazzita?” si è domandato qualcun altro sotto al video estratto dal programma. “Poteva risparmiarselo questo commento” è la dichiarazione di un utente. Sono piovuti tanti altri ‘cinguettii’ di biasimo nei confronti della timoniera di Domenica In.

Le scuse della Venier a fine puntata

Continuando ancora nel suo messaggio ha voluto dare una parola di conforto anche ai genitori della giovane ragazza assassinata, rivolgendosi direttamente a loro. “Io voglio rivolgere un pensiero a Giulia, al suo bambino, vorrei mandare un abbraccio da parte di tutti noi di Domenica In alla famiglia di Giulia, al papà, alla mamma, alla sorella, al fratello, a quel papà e la mamma che non potranno essere nonni”. A fine puntata, invece, la Venier sicuramente informata su quanto fosse accaduto sui social si è ritrovata costretta a chiedere scusa a tutti in particolar modo ai genitori di Alessandro.