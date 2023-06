Anche Mara Venier lascia la Rai? Le sue parole non passano inosservate, a Viale Mazzini qualcosa sta accadendo

Anche Mara Venier lascia la Rai? Il sospetto e la preoccupazione sono arrivati dopo una misteriosa frase pronunciata dalla conduttrice di Rai 1 durante la puntata del 4 giugno di Domenica In.

Durante una conversazione con Teo Teocoli la conduttrice ha ammesso: “Chissà se ci sarò l’anno prossimo con Domenica In. Non so se sarò ancora qui nella prossima stagione. Vedremo”.

Mara Venier pronta a lasciare Domenica In? Le sue parole non lasciano dubbi

Anche quest’anno Mara Venier ha portato grandi ascolti alla rete di Stato. La sua presenza in Rai da anni è ormai una conquista ma sembra che nei prossimi mesi qualcosa potrebbe cambiare. Del resto non è la prima volta che si parla di un addio di Mara dalla tv.

A dichiararlo è stato proprio lei stessa qualche tempo fa, precisando di voler restare di più accanto alla sua famiglia. Il programma domenicale ovviamente le toglie tanto tempo e spesso ha difficoltà nel conciliare il tutto.

Inoltre, le dichiarazioni espresse durante la diretta di ieri, hanno ancora di più allarmato. “Non so se ci sarò, ma nel caso mi farà piacere se sarai con me a Domenica In”. Il suo sfogo non è un annuncio. Non a caso mesi fa la Venier aveva messo le mani avanti: “Non sto pensando di ritirarmi dalla tv ma solo di smettere di condurre Domenica In, che mi impegna per un anno intero per passare a programmi che mi impegnino di meno”.

Nessun addio dalla tv: ma Mara pensa a un ritiro da Domenica In

Come detto in precedenza, complice di questa decisione la sua famiglia, ovvero il marito Nicola. Carraro le dice spesso che lavora tanto e ad oggi si rende conto che in effetti il compagno ha ragione. Forse è arrivato il momento di vivere insieme gli anni che ci restano con più tempo da dedicarci a vicenda, ha concluso