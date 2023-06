Grave lutto per Stefania Orlando, lei straziata dal dolore: “Ci siamo amate tanto…” (FOTO)

In queste ore, Stefania Orlando ha pubblicato un post su Instagram in cui ha annunciato di aver subito un lutto davvero molto pesante. La showgirl ha trascorso l’intera giornata di ieri in ospedale per assistere la sua piccola Margot, il suo cagnolino adorato.

Tutti i telespettatori del GF Vip ricorderanno perfettamente il modo in cui Stefania era legata al suo cane. Sentiva tantissimo la sua mancanza e non vedeva l’ora di tornare a casa proprio per riabbracciarla. Ebbene, in queste ore la piccola si è spenta. Vediamo cosa è successo e il calvario delle ultime ore.

Il acconto drammatico di Stefania Orlando sulle ultime ore di vita di Margot

Nel corso della giornata di ieri, Stefania Ornando aveva pubblicato delle Instagram Stories all’interno delle quali ha mostrato la piccola Margot sul lettino di un ospedale per animali. La donna ha aggiornato i suoi fan in merito a quanto accaduto. A tal riguardo, ha detto che il suo cagnolino stesse davvero molto male in quanto avesse avuto un pesante edema polmonare. Le condizioni di Margot sono sembrate gravissime sin dal primo momento.

La piccola, infatti, era in uno stato di semi-incoscienza, intubata e con una flebo endovena contenente un diuretico. Stefania è apparsa molto provata, ma al contempo speranzosa che l’equipe medica a cui aveva deciso di affidarsi sarebbe stata in grado di fare qualcosa per alleviare le sofferenze di Margot. Dopo aver trascorso diverse ore presso tale struttura ospedaliera, tempo durante il quale la cagnolina era anche monitorata e aiutata nella respirazione mediante ossigeno, c’è stato il triste annuncio.

L’annuncio del lutto della showgirl

Dopo alcune ore, infatti, Stefania Orlando ha pubblicato un post in cui ha radunato una serie di foto che riprendevano la sua piccola Margot e poi ha annunciato il grave lutto. La donna ha ammesso di essere straziata dal dolore. La piccola avrebbe tra poco compiuto 19 anni, pertanto, ha trascorso al fianco di Stefania tantissimo tempo. Lei era la sua bussola, il suo punto di riferimento.

Inizialmente la Orlando era convinta che sarebbe stata lei a prendersi cura del suo cagnolino, ma in realtà era il contrario. Margot è riuscita ad aiutare molto Stefania in alcuni momenti molto bui, come anche la separazione dal suo compagno di vita. Adesso, dunque, il cuore di Stefania è in mille pezzi ed ha chiesto alla piccola un ultimo sforo. In particolare, le ha chiesto di proteggerla e di darle la forza anche da lassù. I fan si stringono attorno al suo dolore.