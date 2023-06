Paolo Bonolis lascia la tv: l’annuncio spiazzante e i motivi di questa scelta

Paolo Bonolis ha preso una decisione alquanto inaspettata in merito al suo lavoro, in quanto lascia la tv. Il conduttore è stato un vero fiume in piena al Festival Dogliani ed ha fatto delle rivelazioni che nessuno si aspettava.

Il conduttore è tornato alla conduzione di una nuova e sfavillante edizione di Caio Darwin, che andrà in onda probabilmente nel prossimo autunno. Per tale ragione, la notizia inerente la sua decisione di abbandonare il mondo dello spettacolo ha lasciato tutti di stucco.

La decisione di Paolo Bonolis, lascia la tv: i motivi

Paolo Bonolis lascia la tv. A dare questo triste annuncio è stato il diretto interessato nel corso di un’intervista. Il marito di Sonia Bruganelli ha asserito di non avere più interesse e stimolo nel continuare a lavorare in tale ambiente. Dopo tanti anni di servizio, tra le varie emittenti televisive, adesso sente il bisogno di staccare un po’ la spina, forse in maniera del tutto definitiva.

I motivi celati dietro questa scelta risiedono nel fatto che Paolo sente il bisogno di dedicarsi ad altro nell’ultima fase della sua vita. Adesso ha la priorità di trascorrere più tempo con la sua famiglia, i suoi figli e i suoi cari. La tv, purtroppo, gli porta via tanto tempo, pertanto, adesso necessita di distaccarsi da tale ambiente. Nel corso del suo sfogo, poi, il conduttore ha anche detto che la cosa più brutta è che, purtroppo, è vincolato ad un contratto con le reti Mediaset per un altro anno. Pertanto, prima dell’anno prossimo non potrà andare via e dedicarsi ai suoi altri interessi.

Le altre confessioni di Bonolis sul mondo della televisione

Questa decisione di Paolo Bonolis legata al mondo della tv ha lasciato tutti senza parole. Nell’ultimo periodo stanno cambiando parecchie cose nel mondo dello spettacolo e si avverte una ventata di novità. Paolo è intervenuto anche su questo. Nello specifico, si è soffermato sull’uscita dalla Rai di Fabio Fazio. Secondo il suo punto di vista, questa scelta sarebbe frutto della situazione politica in cui ci troviamo.

Con i cambiamenti che ci sono stati ai piani alti dello stato, infatti, è sembrato opportuno fare delle modifiche. Ormai, infatti, la politica gestisce la maggior parte delle aziende, anche dal punto di vista televisivo. Questo epilogo, dunque, sembrava inevitabile. Ad ogni modo, non resta che attendere per vedere se le cose andranno davvero nel modo preannunciato da Paolo Bonolis.