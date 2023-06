Astio tra Emma Marrone e Stefano De Martino alla Festa Scudetto del Napoli? Lei scappa…

Ieri su Rai 2 è andata in onda la Festa Scudetto del Napoli in diretta dallo Stadio Diego Armando Maradona. A condurre l’evento è stato Stefano De Martino, il quale ha incontrato tantissimi ospiti, tra cui anche Emma Marrone.

Come tutti ben ricorderanno, i due sono stati innamorati un tempo, ma la loro storia è poi volta al termine in maniera rovinosa a causa di Belen Rodriguez. Ebbene, se i dissapori tra Emma e la showgirl sembrano essere dissipati, quelli con Stefano potrebbero non esserlo del tutto. Vediamo cosa è accaduto ieri.

La freddezza tra Stefano De Martino ed Emma Marrone

Durante la Festa Scudetto del Napoli, molti telespettatori hanno notato una certa ostilità tra Stefano De Martino ed Emma Marrone. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui il conduttore ha presentato l’ingresso nello stadio della cantante, la quale si è esibita sotto le note della canzone “Napule è” di Pino Daniele. L’artista si è accinta a prendere il centro della scena ed ha cominciato a cantare.

Tutto lo stadio, chiaramente, era in visibilio per la performance. Ad ogni modo, al termine dell’esibizione, è accaduto un fatto un po’ insolito che ha sollevato non poche polemiche e perplessità. In particolar modo, infatti, Stefano ha annunciato il nome di Emma per far sì che la donna ricevesse un altro calorosissimo applauso da parte di tutti i presenti. Proprio in quel momento, però, la cantante ha compiuto un gesto inatteso.

Il brutto gesto di Emma durante la Festa Scudetto del Napoli

In particolar modo, alcuni telespettatori più attenti, hanno notato che Emma Marrone è letteralmente scappata da Stefano De Martino. Nello specifico, subito dopo essersi esibita sotto le note della commovente canzone, è andata via senza voltarsi neppure indietro a salutare Stefano. Quest’ultimo, invece, ci ha tenuto a pronunciare il suo nome ancora una volta in modo da darle nuovamente importanza.

Questo comportamento da parte di Emma è stato interpretato da molti come una vera e propria mancanza di rispetto nei confronti di De Martino. La donna sembrava avere una gran fretta di lasciare lo stadio e di andare via. Al momento, però, i diretti interessati non hanno ancora commentato l’accaduto. Per tale ragione, non si sa se il comportamento di Emma sia stato dettato solamente da un po’ di imbarazzo, oppure da un reale astio nei riguardi del suo ex.