Ilary Blasi divorzia da Mediaset? Spunta una clamorosa indiscrezione

Anche questa edizione dell’Isola dei famosi è quasi giunta al termine. Con la fine di giugno e l’inizio di Temptation Island, il programma condotto da Ilary Blasi si concluderà e, secondo Nuovo TV, potrebbero esserci dei cambiamenti.

L’isola di quest’anno non convince: addio a Ilary?

C’è qualcosa che non ha convinto in questa edizione de l’isola dei famosi e a confermarlo ci sono senza dubbi gli ascolti.

Inoltre, anche il cast dei naufraghi non ha rispecchiato le aspettative del pubblico e, questa volta, il coinvolgimento degli spettatori è stato veramente scarso. Le indiscrezioni che si leggono tra le pagine di Nuovo TV, non ci mostrano nemmeno uno spaccato positivo.

Secondo la rivista diretta da Riccardo Signoretti, proprio per via degli ascolti e le continue lamentele da parte del pubblico da casa, potrebbe arrivare un divorzio definitivo tra Ilary e la rete del Biscione.

Anticipazioni Isola dei famosi stasera: chi lascia il programma?

Cosa potrebbe accadere dunque a questo punto? Questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi, complici anche i numerosi ritiri (Claudia Motta, Paolo Noise, Fiore Argento, Marco Predolin e Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini), ha fatto in modo di non creare dinamiche interessanti e durevoli nel tempo.

La rivista ipotizza che, qualora dovesse continuare in questo modo, il programma potrebbe non essere confermato il prossimo anno in favore de La Talpa, spuntata fuori in questi mesi e poi sparita nel nulla.

Intanto, questa sera su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con il reality. Stando ai primissimi sondaggi pubblicati sul sito Isola dei Famosi Forum Free, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a salvare Nathaly Caldonazzo, con oltre il 66% di preferenze. Infine, vista la chiusura anticipata per il programma è possibile anche che questa sera vedremo il nome del primo finalista. Chi la spunterà?