L’Isola dei Famosi chiude per sempre? “Berlusconi scontento” ecco cosa potrebbe sostituirla

In queste ore si sta facendo sempre più strada l0indiscrezione secondo cui l’Isola dei famosi possa chiudere i battenti per sempre. Il reality show di Canale 5 incentrato sulla sopravvivenza, durante l’edizione di quest’anno, non è riuscita a donare al pubblico i risultati sperati.

I dati in termini di ascolti sono decisamente bassi. Per tale ragione, si pensa ad una possibile sostituzione del programma. Di conseguenza, dunque, anche Ilary Blasi dovrebbe essere costretta a traslocare. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Flop per l’Isola dei Famosi

L’isola dei Famosi non sta dando risultati soddisfacenti quest’anno. L’edizione attualmente in corso si sta rivelando un vero flop, sia dal punto di vista degli ascolti sia delle dinamiche. Gli innumerevoli ritiri che si sono verificati, inoltre, non hanno fatto altro che indebolire ancor di più il gioco e le varie dinamiche. Questo, dunque, pare stia spingendo Pier Silvio Berlusconi a correre ai ripari.

Si vocifera, infatti, che l’amministratore delegato di Mediaset non sia soddisfatto dell’andamento del reality show di Canale 5, pertanto, potrebbe esserci una grande sostituzione l’anno prossimo. Anche Ilary Blasi si vedrebbe costretta a lasciare le redini del programma e cederle a qualcun altro. Al momento si sta facendo sempre più strada un’ipotesi. Ecco di cosa si tratta.

Ecco che programma potrebbe sostituire il reality show

A sostituire l’Isola dei Famosi, a partire dal prossimo anno, potrebbe essere, finalmente, il ritorno de La Talpa. Di questo si è parlato per tantissimi mesi, ma alla fine non si è mai dato luogo nel concreto a questa iniziativa. In molti sarebbero a desiderare il ritorno in onda di questo programma, che regalò all’azienda ottimi risultati in termini di ascolti. Inoltre, questo programma implica la nascita di dinamiche un po’ diverse, che potrebbero ben conciliarsi con le recenti modifiche apportate da Pier Silvio Berlusconi.

In questo modo, dunque, si privilegerebbe il reality show, il gioco e le strategie e meno la sfera trash che, ormai, sembra non andare più a genio all’amministratore delegato. Alla guida di tale trasmissione non dovrebbe esserci Ilary Blasi, la quale si vedrebbe costretta ad emigrare altrove. Al momento, però, queste restano solamente delle ipotesi. Non resta che attendere per vedere se diventeranno realtà.