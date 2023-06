Ritorno di fiamma tra un ex coppia molto discussa del GF Vip? Beccati “a letto insieme” (FOTO)

In queste ore si sta molto parlando di un’ex coppia del GF Vip la quale pare si stia rendendo protagonista di un ritorno di fiamma. I protagonisti di questo gossip hanno partecipato all’edizione di quest’anno del reality show di Alfonso Signorini.

Al centro di questi gossip ci sono Luca Onestini e Ivana Mrazova. I due hanno avuto modo di incontrarsi all’interno della casa in quanto la donna gli ha fatto una sorpresa. In molti credevano che tra loro fosse in atto un riavvicinamento, ma poi le cose hanno preso una piega inattesa. Ad ogni modo, adesso ci sono delle novità.

Le ipotesi di ritorno di fiamma tra l’ex coppia del GF Vip

A distanza di un bel po’ di tempo dalla chiusura del GF Vip, un’ex coppia pare stia dando luogo ad un ritorno di fiamma. Luca Onestini e Ivana Mrazova, infatti, sono stati i protagonisti di alcune recenti segnalazioni. I due hanno preso parte allo stesso evento, che si è tenuto a Roma durante il fine settimana appena trascorso. I due hanno partecipato ad un evento di moda e non hanno esitato ad immortalare tutto mediante le loro Instagram Stories.

In alcuni momenti, i due sono apparsi anche in reciproca compagnia, intenti a godersi nella maniera più serena possibile questo momento. Ad ogni modo, tra le stories sono apparse delle rivelazioni un po’ compromettenti. Dopo aver preso parte all’evento in questione, durante il quale i due sono apparsi piuttosto complici e in sintonia, i ragazzi hanno raggiunto un hotel per trascorrere la notte. Ebbene, è stato lì che sono spuntate nuove indiscrezioni.

Le altre ipotesi sulle foto criptiche

Stando a quanto emerso dalle IG Stories dell’ex coppia del GF Vip, infatti, pare proprio che tra loro ci sia stato un ritorno di fiamma. I due, infatti, hanno trascorso la notte all’interno dello stesso hotel. Le foto, infatti, immortalavano lo stesso posto e, nel caso specifico, la stessa stanza. I fan, dunque, non hanno potuto fare a meno di trarre subito le conclusioni più ovvie e immediate.

I due hanno davvero passato la notte insieme? L’influencer Deianira Marzano ha riportato la notizia e qui è stato insinuato un dubbio. Un utente, infatti, ha ipotizzato anche che i due possano aver alloggiato semplicemente nello stesso hotel, ma in stanze separate. Questo, dunque, spiegherebbe la notevole somiglianza tra le sue camere d’albergo mostrate in foto. Al momento i due non si sono espressi. Non resta che attendere per vedere se lo faranno.