GF Vip 8, spoiler: tra i concorrenti c’è l’ex di Antonella Fiordelisi? La foto bomba

In questo periodo sono in atto i provini per il GF Vip 8 e sul web stanno trapelando i primi spoiler in merito ai possibili concorrenti. Tra di essi pare possa esserci anche l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi.

La persona di cui stiamo parlando è, ovviamente, Gianluca Benincasa. Il ragazzo avrebbe già dovuto prendere parte alla scorsa edizione del programma, tuttavia, a causa di alcune diffide da parte della famiglia di Antonella non poté concretizzare il tutto. Che questa volta si è aggiunto davvero il suo turno?

Ex di Antonella Fiordelisi beccato con Alfonso Signorini

Tra i concorrenti del GF Vip 8 ci sarà anche l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi. La notizia sta impazzando sul web in queste ore e i fan del reality show sono assolutamente in fibrillazione. Ma come è nato questo gossip? Tutto è partito dall’influencer Deianira Marzano, la quale ha condiviso la segnalazione di un suo fan. Nello specifico, si tratta di una foto in cui sono immortalati Alfonso Signorini e il buon Gianluca.

Attorno a loro ci sono anche altre persone, che hanno tutta l’aria di essere degli agenti di Benincasa. Il tutto si è svolto a Salerno lo scorso venerdì in una location piuttosto informale. Nello specifico, infatti, si tratta di un lido discoteca su cui di solito vengono organizzati degli eventi soprattutto in questo periodo dell’anno. Dalla foto in questione, chiaramente, non è stato possibile decifrare la loro conversazione. (Continua dopo la foto)

Gianluca Benincasa si prende la sua rivincita al GF Vip 8?

Ad ogni modo, subito dopo la diffusione di questo gossip, in molti si stanno convincendo sempre più del fatto che l’ex di Antonella Fiordelisi sarà nel cast del GF Vip 8. In effetti, questa ipotesi non è totalmente da escludere, considerando il fatto che Gianluca doveva prendere parte al reality show già durante la scorsa edizione. Il ragazzo era risultato idoneo per prendere parte a questa esperienza, tuttavia, le cose saltarono all’ultimo momento a causa di una diffida emanata dalla famiglia di Antonella.

Questa volta, però, non sembrerebbero esserci ostacoli per impedire al giovane di varcare la soglia della porta rossa. Nel caso in cui le cose dovessero andare realmente in questa direzione, sicuramente ce ne saranno da vedere delle belle. Ci saranno interventi da parte di Antonella e della sua famiglia per commentare il percorso del suo ex? Non resta che attendere per scoprirlo.