Wanda Nara senza censure: l’asciugamano scivola e dà scandalo!

Continua ad accendere le fantasie più intime la moglie di Mauro Icardi. Come spesso le capita di fare, infiamma i social e questa volta non ha perso occasione per mostrarsi e regalare ai fan nuove palpitazioni.

Come sempre esagerata e super sexy, Wanda Nara ha dato il meglio si se… Il tutto ovviamente col suo seguitissimo, e spintissimo, profilo Instagram.

Wanda Nara colpisce ancora: impossibile non ammirare con malizia

La showgirl argentina ha pubblicato alcuni scatti davvero sensuali, selfie chiusa in un camerino e avvolta solo da un asciugamano. Come ben si può vedere però il telo copre davvero poco, tanto che lascia ben pochi margini all’immaginazione. L’occhio cade direttamente li, sul suo decolletè esplosivo!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_nara)

Wanda Nara come sempre sfoggia con grande eleganza e classe le sue curve mozzafiato, che fanno perdere la testa solo a guardarle.. Insomma, pazzesca come sempre. inutile dire, lo scatto in questione quanti like ha ricevuto e quanti commenti. Tra questi si vede anche un cuore da parte di suo marito Mauro Icardi.

Scatta la censura per la Wanda Nara: Instagram non perdona!

Qualche mese fa, Wanda Nara si è ritrovata ad affrontare un grande problema. La popolare piattaforma social, ovvero Instagram, ha deciso di censurare l’ex moglie di Mauro Icardi per una foto troppo bollente.

Chi segue la modella sa benissimo quanto Lady Icardi ami giocare con il suo corpo, stuzzicando le fantasie dei suoi fan, ma questa volta l’imprenditrice ha davvero esagerato, almeno per Ig.

Negli scatti censurati, Wanda si mostrava praticamente senza veli. Un’immagine che ha scatenato subito i follower tra numerosi like e commenti di apprezzamenti ma giudicata eccessiva. Infatti, a tale decisione da parte del social, non ha risposto benissimo.