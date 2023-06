Emma Marrone svela in che rapporti è con Stefano De Martino: ecco perché non l’ha salutato

Questa mattina sul web hanno cominciato a trapelare tantissime indiscrezioni in merito ad un presunto astio tra Emma Marrone e Stefano De Martino. La notizia è divenuta virale a seguito della messa in onda della Festa Scudetto del Napoli, trasmessa su Rai 2.

In tale occasione, infatti, i due ex fidanzati si sono ritrovati insieme e la cantante pare abbia assunto un comportamento un po’ ambiguo nei riguardi del conduttore. Dopo diverse ore di rumor, però, è arrivata finalmente la verità.

Emma Marrone rompe il silenzio su Stefano De Martino

Emma Marrone ha voluto spendere delle parole per commentare i recenti pettegolezzi sorti in merito alla diffusione della notizia secondo cui tra lei e Stefano De Martino ci fossero delle tensioni. Il fatto che Emma sia quasi scappata via dallo stadio, senza neppure voltarsi indietro e salutare il suo ex, ha generato non poco sgomento. Ad ogni modo, le cose non sembrano stare come ipotizzato inizialmente.

La cantante, infatti, ha registrato un video all’interno del quale ha spiegato che tra lei e Stefano non c’è assolutamente nessuna ostilità. I due sono uniti e legati da un profondo affetto e una grandissima stima reciproca. Emma, infatti, ne ha approfittato per complimentarsi con il suo ex per l’ottima performance a cui ha dato luogo ieri sera, inoltre, ha anche ribadito di volergli molto bene. In seguito, poi, ha svelato per quale ragione non si è voltata indietro a salutarlo.

Ecco perché non lo ha salutato al Maradona

Nel corso del suo sfogo/chiarimento con i fan, Emma Marrone ha dichiarato di non essersi proprio resa conto di essere stata chiamata da Stefano De Martino. Proprio per tale ragione, subito dopo essersi esibita, ha salutato tutta l’enorme platea e poi è andata via. La cantante, poi, ci ha anche tenuto a precisare di non essere sicuramente una che “scappa”, anzi.

Nella vita ha sempre imparato ad affrontare tutto e tutti, quindi non si sognerebbe mai di scappare, dinanzi una cosa così futile peraltro. Infine, poi, ha ribadito di essere ancora molto legata a Stefano, che apprezza e stima come persona e come professionista. Per questo, non avrebbe assolutamente alcun motivo per avercela con lui. Ricordiamo che ieri al Maradona c’era anche Belen Rodriguez, La venezuelana ha avuto un posto riservato in una zona defilata dello stadio per poter parlare assistere all’evento indisturbata. I tifosi, però, sono riusciti a beccarla e sul web stanno circolando tanti video di persone che l’acclamano.