Oriana e Daniele di nuovo insieme, fan allibiti: ma a chi volete prendere in giro?

Un gran colpo di scena dopo i vari botta e risposta e soprattutto frecciate che si sono lanciati Oriana e Daniele nei giorni scorsi. La storia ormai sembrava finita, dopo che si è parlato di insulti, diversità comportamenti e un addio da partenza da parte della Marzoli…

Ora invece qualcosa fa pensare che in effetti qualcuno aveva ragione, o meglio in tanti credevano che ill oro teatrino era solo una finta. E adesso dopo questa segnalazione i dubbi sembrano certezza. Andiamo a vedere insieme perchè

Gli attentissimi fan degli Oriele hanno beccato la coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip allenarsi nello stesso posto. Stanze differenti ma stessa palestra con tanto di asciugamani con scritto “Verona” e stessa persona (il ragazzo in bianco e arancione) che compare sia nelle storie di lui che in quelle di lei.

Secondo gli esperti di gossip, pare che Oriana e Daniele ci stiano riprovando, questo almeno è quello che afferma Alessandro Rosica di investigatore Social, precisando che tra poche ore darà una diretta dove parlerà di loro due. Stessa versione anche da parte di Deianera Marzano…

A loro di far finta non sia successo nulla… INTERESSA ECCOME

IO LI AMO PER QUESTO 🌚#oriele pic.twitter.com/NgJp27esiP

— Sara 🌚 (@youarelooserj) June 5, 2023