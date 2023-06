Un posto al sole anticipazioni: altro stop “polemico” in arrivo per la serie

Dopo il lungo ponte legato alla pausa del 2 giugno, ritornano le storie dei protagonisti di Palazzo Palladini. UPAS, difatti, non smette di stupirci e lo farà anche nella settimana tra il 5 e il 9 giugno 2023. A tal proposito, ricordiamo che, in base ai palinsesti attuali, il 9 giugno UPAS non andrà in onda e che giovedì 8 ci sarà un doppio appuntamento.

Le anticipazioni ci fanno sapere che vedremo Clara indecisa sui propri sentimenti per Alberto e quest’ultimo che proverà nuovamente a flirtare con Diana. Niko si renderà conto di provare qualcosa per Manuela ma lei sarà vicinissima a Costabile per il quale sentirà una forte attrazione

Un posto al sole, nuovo stop per la serie: cosa succede?

Dopo lo stop del 2 giugno, ecco che è in arrivo per i fan di Un posto al sole un’altra pausa. Venerdì 9 giugno la serie non andrà in onda. La rete Rai però ha deciso di fare un bel regalo ai fan, ovvero trasmettere lì’8 giugno un doppio appuntamento. Si tratta di una puntata speciale che va a recuperare i due episodi cancellati dal palinsesto. Ma cosa ci attende dunque in queste puntate?

Le anticipazioni ci fanno sapere che Alberto si riavvicinerà a Diana. L’avvocato Palladini avrà, l’ennesima possibilità per tentare di flirtare nuovamente con la bella architetta. Clara, dal canto suo, non riuscirà a decifrare i suoi sentimenti per l’ex e potrà contare sulla presenza di Eduardo. Giulia invece si sentirà sempre più sola. La lontananza di Angela, Franco e la nipotina la porteranno a pensare ai vecchi tempi e anche a Luca. Il ritorno del dottore a Napoli la metterà in discussione ma cercherà di dare ragione alla sua testa e non al cuore.

Niko capisce di amare Manuela, Lara si libera di Ida

Ornella ha sempre sperato che tra Viola ed Eugenio le cose andassero per il verso giusto. Adesso, però, inizierà a temere che le cose, per la coppia, non vadano affatto bene. Una conferma le arriverà dopo che Filippo farà una proposta lavorativa alla maestra Bruni. La sua reazione sarà chiarissima per la madre.

Niko finalmente inizierà a guardare Manuela con gli occhi diversi, ma adesso per il Poggi è troppo tardi, la ragazza ha scelto di conoscere Costabile. Infine, largo spazio anche a Lara.La Martinelli è riuscita a convincere Ida a partire senza svelare il loro segreto