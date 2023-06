Isola dei Famosi, Andrea Lo Cicero una furia, concorrenti in lacrime: cosa è successo

Nel daytime odierno dell’Isola dei Famosi c’è stato uno scontro infuocato tra Andrea Lo Cicero e alcune concorrenti. Nello specifico, i naufraghi sono stati invitati a dividersi in due gruppi in modo da svolgere una prova.

Solo il gruppo vincitore sarebbe riuscito ad aggiudicarsi un pranzetto con i fiocchi preparato dagli autori. Ebbene, la squadra di Andrea ha perso e l’umo ha sbottato duramente contro alcune persone che ne facevano parte. Ecco cosa è successo.

Lo sfogo di Andrea Lo Cicero all’Isola dei Famosi

Andrea Lo Cicero ha avuto un duro sfogo nel daytime di oggi dell’Isola dei Famosi. La stanchezza e la fame cominciato n farsi sentire sempre di più e i naufraghi mostrano tensioni e cedimenti. Alvin ha informato i concorrenti di doversi sottoporre alla prova del tiro alla fune. La squadra che avrebbe vinto due manche su tre si sarebbe aggiudicata un premio molto agognato. In palio, infatti, c’era un lauto pranzo preparato ad hoc dalla produzione.

Ebbene, entrambe le manche sono state vinte dalla squadra avversaria a quella di Andrea. Quest’ultimo, dunque, ha avuto un momento di cedimento. L’uomo si è arrabbiato soprattutto con Helena Prestes, Nathaly Caldonazzo e Alessandra dei Jalisse. Tutte e tre, infatti, sono state accusate di non aver fatto abbastanza. Alcune di loro, però, hanno preso davvero a male le accuse del naufrago.

Marco fa una confessione su Fabio: cosa gli ha detto di nascosto

Lo sfogo di Andrea Lo Cicero all’Isola dei Famosi ha generato molto turbamento soprattutto in Alessandra. La donna è scoppiata in lacrime a causa della tensione e delle forti accuse del coinquilino. Helena, invece, ha cercato di ribattere a tono e non si è lasciata intimidire dalle insinuazioni di Andrea. infine, Nathaly è stata piuttosto impassibile ed ha ignorato completamente Lo Cicero.

Le tensioni, poi, sono proseguite anche dopo. A sfogarsi è stato Fabio Jalisse. Quest’ultimo ha avuto l’ennesimo screzio con Marco Mazzoli, il quale ha fatto delle confessioni su di lui. Nello specifico, infatti, il protagonista ha dichiarato che Fabio gli ha detto di non poter uscire dal programma in quanto non vuole lasciare da sola sua moglie. Il concorrente è in nomination e pare abbia tentato quest’ultimo appello nella speranza che il pubblico lo salvi. Per scoprire come andrà a finire bisognerà attendere la puntata di stasera, in cui si saprà anche il nome del primo finalista.