Isola dei Famosi, Alessandra ha un malore, sviene in diretta, Alvin la soccorre: cosa è successo

Nel corso della puntata del 5 giugno dell’Isola dei Famosi Alessandra dei Jalisse ha avuto un malore in diretta. La concorrente stava effettuando una prova contro Cristina Scuccia. Il fine ultimo sarebbe stato quello di riuscire a superare la sfida e andare al televoto volto a decretare la prima finalista.

Purtroppo, però, le cose hanno preso una piega inaspettata. Nel bel mezzo della prova, infatti, Alessandra si è sentita male e stava quasi annegando. Alvin si è immediatamente truffato per soccorrerla. Vediamo cosa è successo e come sta adesso.

Il malore di Alessandra all’isola dei Famosi

Alessandra dei Jalisse ha avuto un malore durante la diretta del 5 giugno dell’Isola dei Famosi. La donna si stava sfidando contro Cristina Scuccia per aggiudicarsi il titolo di prima finalista di questa edizione del reality show. La sfida che ha visto scontrarsi le due donne consisteva in un mix tra forza, nuoto e agilità in acqua. Ad un certo punto, però, Alessandra ha cominciato a stare male al punto da non riuscire più a tornare verso la riva.

Dopo un primo momento di tranquillità in cui Alvin ha provato a rassicurarla, è accaduto il caos. Improvvisamente, infatti, la regia ha inquadrato solamente Cristina. Ilary Blasi non faceva che chiamare Alvin nella speranza di sapere cosa fosse accaduto e come stesse la concorrente in difficoltà. Ebbene, la conduttrice non ha ricevuto alcuna risposta disseminando il panico in studio.

Il salvataggio di Alvin e come sta adesso Alessandra

Sole in un secondo momento, poi, gli autori fanno inquadrato Alvin ed hanno mostrato che l’inviato si fosse buttato in acqua per soccorrere la naufraga. Una volta portata arriva in braccio Alessandra ha continuato ad avere un malore facendo preoccupare tutti all’Isola dei Famosi. La donna, infatti, ha iniziato a gridare in preda ad un attacco di panico. Successivamente, poi, è scoppiata in lacrime.

Ilary Blasi ha chiesto informazioni ad Alvin in merito alle sue condizioni di salute. L’inviato, ci ha tenuto a tranquillizzare tutti esortando, però, la conduttrice a rivolgersi ad Alessandra in un secondo momento. La donna, infatti, era ancora molto provata, pertanto, sarebbe stato opportuno lasciarla calmare un attimo e poi interagire con lei. Per fortuna, dopo poco tempo La donna si è ripresa ed ha dichiarato di essere andata nel panico in quanto non toccava più e si è vista persa.