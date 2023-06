Ex tronista di Uomini e Donne tradita dal fidanzato: una richiesta indigna il web (FOTO)

In queste ore, un’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato di essere stata tradita dal suo fidanzato. La giovane ha pubblicato una fredda e sintetica Instagram Storie in cui ha informato i fan di quanto accaduto, come fosse una comunicazione di servizio.

Subito dopo, poi, la ragazza ha fatto una richiesta a tutta la sua community che non è piaciuta particolarmente ai suoi fan. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo e chi è la protagonista di questo gossip.

L’annuncio dell’ex tronista di Uomini e Donne tradita

Un’ex tronista di Uomini e Donne è stata tradita dal suo fidanzato. Stavolta, però, non si tratta di pettegolezzi e voci di corridoio, in quanto a dare la notizia è stata proprio la diretta interessata. La ragazza in questione è Giulia Cavaglià. La ragazza ha pubblicato un commento su Instagram in cui ha annunciato di essere stata tradita dal suo fidanzato. La giovane ha scoperto il tutto di recente, pertanto, ha deciso di interrompere la sua relazione.

In seguito, poi, ha fatto una richiesta a tutte le persone che la seguono. Nello specifico, ha esortato tutti i suoi fan a non infierire nella faccenda e, soprattutto, a non fare domande. In questo momento, Giulia ha bisogno di un po’ di privacy e non vuole essere inondata di messaggi finalizzati solo a scoprire i dettagli di questa intricata vicenda. La sua richiesta, però, non è molto piaciuta agli utenti dei social. (Continua dopo la foto)

La richiesta di Giulia indigna i fan

Molte persone, infatti, stanno sbottando contro l’ex tronista di Uomini e Donne che ha appena annunciato di essere tradita. A parlare della faccenda è stata lei stessa, pertanto, per quale ragione poi si è trincerata dietro questo rigido silenzio? Per correttezza verso la sua community, infatti, sarebbe opportuno se desse qualche spiegazione in più alle persone che la seguono con affetto e dedizione.

Ad ogni modo, almeno per il momento, la donna non sembra intenzionata ad aggiungere altro. Dopo questa IG Storie, infatti, il suo account è rimasto silente e lo è tutt’ora. In merito al presunto traditore, invece, lui è Federico Chimirri. I due avevano una relazione stabile da diverso tempo. Giulia gli è stata accanto in un momento molto importante della sua vita, come quello di aprire un ristorante tutto suo. Purtroppo, però, le cose non sono andate nel migliore dei modi.