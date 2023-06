Soraia Allam denuncia Luca Salatino? Successe cose molto gravi (FOTO)

La storia d’amore tra Soraia Allam e Luca Salatino è finita, forse nel peggiore dei modi. I due ragazzi hanno annunciato un po’ di tempo fa di non stare più insieme, tuttavia, la situazione pare sia degenerata ulteriormente.

In queste ore, infatti, sui social sta circolando un messaggio, scritto da Soraia contro un utente che ha commentato un suo recente post, in cui la giovane dice cose molto forti. Nello specifico, paventa l’idea di denunciare il suo ex, e non solo. Vediamo cosa è emerso.

Le confessioni inaspettate di Soraia contro Luca

A distanza di un po’ di tempo dalla fine della storia tra Soraia Allam e Luca Salatino stanno spuntando delle notizie davvero incresciose. Nello specifico, infatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha risposto al commento di una signora, la quale è stata un po’ critica nei suoi confronti. La ragazza, allora, ne ha approfittato per fare delle confessioni davvero inedite. Nello specifico, infatti, la giovane ha dichiarato che la versione dei fatti raccontata dal suo ex non sia attendibile.

Persone intelligenti sono in grado di mantenere sempre il beneficio del dubbio dinanzi questioni così delicate. In seguito, poi, Soraia ha detto di essere in possesso di contenuti che potrebbero compromettere drasticamente la posizione del suo ex. Stando a quanto rivelato dalla giovane, dunque, pare che Luca non abbia preso affatto di buon grado la decisione di lasciarsi, al punto da compiere gesti alquanto sbagliati.

La Allam pronta a denunciare Salatino e non solo?

Nel corso del suo sfogo, Soraia Allam ha, dunque, alluso al fatto che Luca Salatino avrebbe compiuto dei gesti molto gravi nei suoi riguardi. La ragazza, infatti, ha proseguito il suo sfogo dicendo di possedere delle chat davvero da brivido nelle quali, molto probabilmente, Luca le ha detto cose molto pesanti. Soraia, poi, ha aggiunto che quando un uomo innamorato viene ferito è capace davvero di tutto.

In virtù di tutto questo, quindi, la protagonista ha svelato di avere intenzione di procedere per vie legali. Ad essere coinvolto, probabilmente, non sarà solamente il suo ex fidanzato, ma anche altre persone che hanno avuto l’ardire di commentare a gamba tesa tutta questa situazione offendendo la Allam. Insomma, questa storia è destinata davvero a concludersi nel peggiore dei modi? Non resta che attendere per scoprirlo.