Clamoroso ritorno di fiamma tra due amatissimi Vipponi: nessuno se lo aspettava “Siamo felicissimi”

Due ex partecipanti della settima edizione del Grande Fratello Vip starebbero facendo, nelle ultime ore, molto parlare di loro. Si tratterebbe di Luca Onestini, ex concorrente della trasmissione, e Ivana Mrazova, ex ospite nella casa.

Tante sono le voci che, recentemente, starebbero circolando sul loro conto. C’è già chi parlerebbe del ritorno di fiamma di una coppia che si era allontanata dopo quattro anni e mezzo di relazione.

Ritorno di fiamma tra Luca e Ivana? Colpo di scena!

L’ex coppia come in molti sanno si è ritrovata faccia a faccia nella Casa del GF Vip. I due proprio nel programma hanno avuto modo di chiarirsi su alcune cose lasciate in sospeso e già alcune mesi fa non è passato indifferente il loro modo di comportarsi. Baci, abbracci, carezze e sguardi che lasciavano davvero pensare ad un ritorno di fiamma, che però mai è stato confermato.

Luca e Ivana avevano attraversato un periodo di crisi in Pandemia, per poi lasciarsi senza rendere ben chiari i motivi. Nel 2021 aveva perciò avuto fine una relazione durata più di quattro anni. Oggi, però, specialmente dopo il Grande Fratello Vip, qualcosa sembrerebbe esser cambiato.

Le frequentazioni dopo il GF Vip

Luca Onestini e Ivana Mrazova dopo Il GF Vip hanno ripreso subito a frequentarsi. Infatti, sono molti gli eventi dove entrambi hanno partecipato. A seguire con grande attenzione la vicenda la blogger Deianera Marzano, quest’ultima infatti ha pubblicato aggiornamenti e segnalazioni sui due, tanto che un utente li avrebbe visti prendere lo stesso hotel e la stessa camera.

Ma non solo, in giro per strada sono stati beccati mano nella mano. Al momento, c’è da dire che nessuno dei diretti interessati, è intervenuto in maniera esplicita per confermare o smentire il pettegolezzo. Quel che è certo però è che i fan della coppia sono già al settimo cielo.