Prova truccata all’Isola dei Famosi, il web nota un dettaglio: “Che pagliacciata…” (FOTO)

Ieri, lunedì 5 giugno, è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi e sul web è sorta una polemica in quanto una prova è stata ritenuta truccata. I telespettatori del reality show, infatti, si sono resi conto di una questione piuttosto incresciosa che, in men che non si dica, ha sollevato un vespaio.

La prova a cui si fa riferimento è quella in cui si è cimentata Helena Prestes quando ha ricevuto la sorpresa dal suo fidanzato. Vediamo nel dettaglio cosa è successo e che cosa non torna su quanto accaduto.

Helena riceve una sorpresa all’Isola dei Famosi, ma sapeva già tutto?

Nel corso della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi sul web è sorta una polemica in quanto molte persone hanno insinuato che una prova fosse stata truccata. Ad un certo punto della diretta, infatti, Ilary Blasi ha chiesto ad Helena Prestes di allontanarsi dal resto del gruppo per parlare con lei. In tale occasione le due hanno conversato sulla storia d’amore della modella e su quanto sia felice con il suo compagno.

Ad ogni modo, dopo poco, la conduttrice ha chiesto alla concorrente di raggiungere la spiaggia in quanto si sarebbe dovuta cimentare in una prova ricompensa. La presentatrice, però, non le ha detto cosa ci fosse in palio. La prova consisteva nell’immergersi vicino una boa ed estrarre dal fondale un sacchettino. Al suo interno, poi, Helena ci ha trovato un anello di fidanzamento in quanto il suo Carlo le ha chiesto di sposarlo.

Prova truccata? I telespettatori notano incongruenze

Durante la prova, però, i telespettatori dell’Isola dei Famosi hanno notato qualcosa di molto strano, come se il tutto fosse stato truccato. Helena, infatti, sapeva troppo bene dove andare a pescare il sacchettino. Nel caso in cui fosse stata davvero ignara di tutto, infatti, ci avrebbe impiegato molto più tempo e fatica nel riuscire a portare a termine la missione. Tutto, dunque, dava l’idea di essere stato ampiamente provato nei giorni scorsi.

Questa non sarebbe una cosa particolarmente strana, se si fosse trattato di una prova normale. I concorrenti, infatti, sono soliti esercitarsi proprio per arrivare preparati in puntata. Considerando che questa sarebbe dovuta essere una sorpresa, però, la cosa risulta un po’ più strana. Per il momento, però, non sono state fornite spiegazioni, non resta che attendere per vedere se ci saranno novità.