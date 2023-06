Uomini e donne, piovono accuse pesantissime per Ida Platano: lei replica così!

Qualche ora fa, su Instagram, Ida Platano è tornata a parlare delle accuse e delle insinuazioni fatte su di lei dagli haters (e non solo). Nella fattispecie, l’ex dama ha voluto rispondere a chi l’accusa di stare con Alessandro Vicinanza solo per interesse economico.

Il 39enne di Salerno, infatti, è un noto imprenditore che lavora nell’azienda di famiglia, che tratta commercio di fiori e la sua posizione come si è capito è benestante.

Ida Platano risponde a tono a chi la critica sui social

Alessandro grazie alla sua famiglia oggi ha un ottima posizione economica. Questo Vicinanza non lo ha mai negato e tanto meno si è tirato indietro quando gli sono state fatte notare alcune cose. Da tempo, son in tanti a credere che Ida si sia legata al giovane salernitano solo per questo motivo, ovvero per la sua posizione adagiata.

La parrucchiera stanca dei continui attacchi inutili, ha deciso di rispondere a chi da tempo la insulta. “Mi sono anche stancata e annoiata di leggere alcuni commenti dopo mesi e mesi e mesi” ha esordito Ida Platano. “Ma soprattutto di leggere chi scrive: “Tu stai insieme ad Alessandro solo per… No! No! E No! Scordatevelo. Io mi sono sempre mantenuta da sola, da sempre e quindi non ho mai avuto bisogno di nessuno per fare determinate cose nella vita”.

La love storie tra Ida e Alessandro

Nonostante a l’inizio ci sono stati diversi problemi per Ida e Alessandro ad oggi la coppia ha trovato la propria stabilità. Proprio per questo Ida ha voluto precisare che lei non ha bisogno di un uomo che la mantiene anzi, si è sempre mantenuta da sola. Ha un’attività che va alla grande con le sue forze riesce a mantenere suo figlio.

Con Vicinanza inoltre ha fatto sapere che è sempre stato amore, e quindi è inutile che chi non sa parli a vuoto.