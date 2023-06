Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli finta crisi? Come starebbero davvero le cose (FOTO)

In questi giorni si è molto parlato della crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ma era finta? A insinuare questo dubbio sono i recenti sviluppi che pare stia prendendo la situazione.

I due protagonisti sono finiti nel mirino dei gossip a causa di alcuni comportamenti sospetti a cui hanno dato luogo. Dei like messi e poi tolti e altri eventi strani. Ma vediamo nel dettaglio come starebbero le cose.

La crisi tra Giulia e Pierpaolo

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono davvero in crisi o è tutta una finta? Di loro si è molto parlato in questi giorni in quanto sono numerose le notizie che si sono susseguite sulla faccenda. I due hanno iniziato ad apparire sempre meno insieme sui social, al punto da sollevare qualche domanda. Successivamente, poi, ci sono stati dei like ballerini da parte di Giulia verso Pierpaolo che hanno insospettito.

Poi sono arrivate le vacanze separate che i due hanno deciso di fare in questo periodo. Ad acuire ancor di più i sospetti, poi, sono stati i diretti interessati. Giulia e Pierpaolo, infatti, invece di intervenire per smentire le voci sulla crisi, si sono trincerati dietro un rigido silenzio. Questo, ovviamente, non ha fatto che fomentare sempre di più i sospetti dei fan più maliziosi.

Era tutta una finta? Pretelli e la Salemi beccati insieme

Da poche ore, però, sono spuntate delle novità a riguardo. Nello specifico, infatti, sono arrivate delle segnalazioni secondo cui sembra che tra Giulia e Pierpaolo non ci sia nessuna crisi e tutto proceda a gonfie vele. I due, infatti, sono stati beccati insieme in alcuni locali e non solo. Stando a quanto rivelato dall’influencer Amedeo Venza, pare che a fare aggiornamenti sulla faccenda sia stato il parrucchiere di Pier.

Quest’ultimo avrebbe confidato a persone vicine di aver visto la Salemi e Pretelli insieme come se nulla fosse. I due sembravano affiatati e perfettamente in sintonia. La crisi, dunque, era tutta una farsa? Per quale ragione i due non hanno smentito sin dal primo momento i pettegolezzi circolati sulla faccenda? Forse ci hanno marciato un po’ su per fare hype? Al momento i diretti interessati ancora non sono intervenuti sulla faccenda. Pertanto, non resta che attendere per vedere se daranno qualche spiegazione a riguardo.