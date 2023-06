Terra Amara anticipazioni dal 30 giugno 2023: Zuleja ci ricasca, questa volta però finisce male

Gli spoiler della soap Terra amara di luglio: Zuleyha esce dal carcere e si ritrova ancora in pericolo di vita

Prosegue con grande successo la messa in onda pomeridiana di Terra Amara. Le anticipazioni ci fanno sapere che dalla fine di Giugno ci saranno altri grandi colpi di scena che interesseranno particolarmente Zuleja.

La giovane dopo essere uscita dal carcere, si ritroverà a dover fare i conti con l’ennesima minaccia che metterà a rischio la sua esistenza. Spazio anche all’arrivo di un nuovo personaggio che metterà piede a Cukurova e sarà pronto a dare filo da torcere alla famiglia Yaman.

Anticipazioni Terra Amara fine giugno 2023: Zuleja esce dal carcere, Yilmaz dalla sua parte

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara, in onda dalla fine di giugno 2023 ci fanno sapere che Zuleyha potrà finalmente uscire dal carcere dopo essere stata condannata per il tentato omicidio ai danni di Demir. La donna sarà pronta alla sua nuova vita e questa volta non vorrà nascondere la vera indole malata del marito.

Al suo fianco questa volta ci sarà Yilmaz che si rivelerà un prezioso alleato per la donna, complice il grande amore che provano l’uno nei confronti dell’altro. E, proprio questo rapporto speciale, porterà Mujgan a rendersi conto di essere intollerante a tutta questa situazione.

Mujgan prova ad uccidere Zuleja, Fikret vuole annientare gli Yaman

Nel corso dei prossimi episodi vedremo Mujgan sempre più gelosa di Zuleja ed Yilmaz. La donna inizierà a provare un forte senso di gelosia nei confronti della rivale fino a rendersi protagonista di un episodio davvero spiacevole. Le due donne, infatti, si troveranno faccia a faccia, ma la dottoressa le tenderà una trappola mortale.

Infatti, la moglie di Akkaia tierà fuori una pistola e la punterà contro la sua nemica, facendo partire un colpo con lo scopo ben preciso di toglierle la vita. Infine, le anticipazioni ci fanno sapere ancora che i primi di luglio, nella soap ci sarà spazio per un nuovo personaggio.

Si tratta di Fikret ed è il figlio illegittimo di Adnan, padre di Demir. L’uomo arriverà a Cukurova senza dare tante informazioni sul suo conto ma con un obiettivo ben preciso: farla pagare alla famiglia Yaman.