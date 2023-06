Paolo Noise condizioni di salute, Marco Mazzoli e il mistero sull’essere vegano: le mogli svelano tutto

Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola Party, le mogli di Paolo Noise e Marco Mazzoli hanno fatto delle confessioni molto interessanti sui loro rispettivi mariti. Tra i temi trattati principalmente ci sono state le condizioni di salute di Paolo e il mistero sull’essere vegano di Marco.

Successivamente, però, si sono affrontati anche altri temi. Stefania Caroli e Stefania Pittaluga, infatti, hanno rotto il silenzio anche su Helena Prestes e su altre dinamiche dell’Isola dei Famosi. Vediamo tutto quello che è emerso.

Come sta Paolo Noise? Parla la moglie

Paolo Noise e Marco Mazzoli hanno generato molto sgomento all’Isola dei Famosi. La coppia, poi, un paio di settimane fa si è dovuta separare a causa di alcuni problemi di salute del primo. Come starà, dunque, adesso lo speaker radiofonico? A rompere il silenzio sulla faccenda è stata sua moglie. Stefania ha spiegato che, per fortuna, il problema di salute che ha avuto suo marito, malgrado fosse piuttosto importante, sia stato risolto egregiamente.

Ad ogni modo, in questi giorni l’uomo si sarebbe dovuto sottoporre a dei controlli. A causa della sua testardaggine, però, non ha fatto ciò che doveva ed ha preferito ritornare al suo lavoro in radio allo Zoo di 105. Stefania, però, ha spiegato che suo marito si sottoporrà a tutti i controlli del caso non appena tornerà a casa anche Marco. L’Isola dei Famosi terminerà tra due settimane, quindi, il tutto è solo posticipato di un po’ di tempo.

Marco Mazzoli è davvero vegano? Poi stoccate a Helena Prestes

Oltre che parlare delle condizioni di salute di Paolo Noise, si è parlato anche di Marco Mazzoli. Sua moglie è intervenuta sulla questione del suo essere vegano. A tal riguardo, ha spiegato che Marco non ha mai mangiato il pesce, in quanto non gli piace. Con il tempo, però, sta escludendo anche la carne dalla sua vita in quanto sia lui sia sua moglie credono tanto in questo concetto.

I due, dunque, sono in una fase di transizione, per questo capita che facciano ancora degli sgarri. Infine, poi, le due donne hanno parlato di Helena Prestes. La Caroli ha detto di reputare la ragazza molto onesta, in quanto l’ha conosciuta prima dell’inizio del programma ed era esattamente com’è adesso. La Pittaluga, invece, si è trovata più in linea con il pensiero di suo marito e l’ha reputata una stratega.