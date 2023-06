Uomini e donne anticipazioni: la prossima stagione vedrà il ritorno di un ex protagonista molto amato e non è Giorgio

Manca ancora un bel pò prima che iniziano le registrazioni di Uomini e donne. Maria al momento si gode l’estate ma ovviamente tra gli appassionati del programma già si pensa a chi potrebbe essere il nuovo tronista o a chi tornerà nel parterre degli over.

Tra le indiscrezioni è spuntato fuori un clamoroso gossip: ovvero potremmo assistere a un particolare ritorno nel parterre maschile.

Uomini e donne anticipazioni: grande ritorno nel parterre

Non si tratta di Giorgio Manetti, ma di un altro cavaliere altrettanto discusso. Stiamo parlando di Marcello Messina, amato volto dell’edizione 2021/2022, che ha annunciato, in un’intervista a Fralof, di essere pronto a fare ritorno nel programma. L’ex cavaliere, che aveva conquistato il cuore di diversi donne, ma aveva scelto Ida Platano, è nuovamente single dopo una relazione al di fuori dello show.

Marcello, ha lasciato il segno nell’edizione precedente di Uomini e Donne, infatti sono in tanti ancora a ricordarlo. Dopo aver intrapreso una splendida frequentazione con Ida Platano, la loro storia d’amore è giunta al termine. Successivamente, Marcello ha provato a costruire una relazione seria con Viviana al di fuori del programma, ma anche questa è arrivata al capolinea.

Marcello Messina pronto a mettersi di nuovo in gioco a Ued

Ora, con il cuore nuovamente libero, l’ex cavaliere potrebbe fare un clamoroso ritorno nel dating show che l’ha reso famoso. Sebbene non abbia specificato una data precisa, Marcello ha dichiarato che potrebbe farsi vivo nuovamente nel programma di Maria De Filippi. L’annuncio di un possibile ritorno del cavaliere ovviamente ha suscitato molto interesse da parte del pubblico.

Se il suo rientro fosse confermato di sicuro l’uomo subito si metterebbe in gioco alla ricerca di una donna. La scelta di Marcello di abbandonare il programma per una relazione al di fuori ha creato curiosità sul motivo della separazione con Viviana. Tuttavia, l’imprenditore ha affermato di non voler rimettersi in gioco al momento, ma di essere aperto a un futuro ritorno. Intanto, l’attesa per la prossima edizione di Uomini e Donne si fa sempre più grande…