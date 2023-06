Bomba esclusiva, Armando Incarnato a l’Isola dei famosi 2023? Spunta un dettaglio sul cavaliere, nessuno ci può cre!dere

Nonostante Uomini e donne sia terminato da circa 20 giorni si continua a parlare di Armando Incarnato. Il cavaliere anche quest’anno spesso è stato messo in discussione per i suoi modi di fare ma in particolare per dei misteriosi provini che avrebbe fatto.

Ora dando uno sguardo sui social è apparso un nuovo post, in cui qualcuno afferma che la produzione dell’Isola dei famosi lo abbia confermato come concorrente ufficiale di questa edizione

Isola dei famosi 2023: Armando Incarnato parte davvero per l’Honduras?

In rete alcuni giorni fa sulla pagina opinionistasocial è apparsa una foto di Armando Incarnato come concorrente ufficiale dell’Isola dei famosi. Guardando la foto con attenzione però ci sarebbero alcune dettagli che poco convincono, o meglio non c’è dubbio che si tratta di un fotomontaggio fatto davvero alla perfezione. Nonostante colui che gestisce la pagina social parla di Armando come concorrente ufficiale, lo scatto è solo una bufala.

Inoltre, dando uno sguardo ai commenti è impossibile non leggere le critiche al cavaliere. Molti fan lo hanno accusato di essere un falso, soprattutto perchè in tanti non hanno dimenticato i paroloni detti all’interno di Ued, e le richieste fatte a Maria, sulla sua buona fede. Insomma, quello che possiamo dire è che se qualcuno ha creduto che l’imprenditore partisse a giorni per l’Honduras si sbaglia di grosso.

Armando e la richiesta di aiuto a Maria

Non è stata un’edizione semplice per Armando Incarnato questa, dato che si è visto criticare ed insultare per mesi. A perdere la fiducia in lui anche Gianni Sperti che ha dichiarato apertamente di non credere più alla buona fede del cavaliere.

Quando Aurora Tropea ha iniziato ad insinuare che Armando avesse fatto provini per il GFVip e Temptation Island ecco che lo stesso Incarnato ha chiesto direttamente aiuto a Maria.

Una sorta di ultimatum, possiamo dire, dato che il 40enne aveva detto esplicitamente di chiamare Signorini e prendere informazioni, altrimenti sarebbe andato via.