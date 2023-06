Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis annunciano la loro separazione: ecco tutta la verità

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno rilasciato una lunga e interessantissima intervista a Vanity Fair. In tale occasione, i due esponenti del mondo dello spettacolo hanno ufficializzato la loro separazione.

Questa era una notizia circolata in rete un paio di mesi fa e diffusa da Dagospia. All’epoca, però, i diretti interessati smentirono prontamente attraverso un video. A distanza di un po’ di tempo, invece, hanno raccontato tutta la verità. Ecco cosa è successo realmente.

Sonia e Paolo annunciano la loro separazione: ecco i motivi

Dopo la separazione, estremamente rumorosa, di Francesco Totti e Ilary Blasi, ne è arrivata un’altra, decisamente più silente e pacata, ovvero, quella tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. I due hanno raccontato i motivi celati dietro questa scelta ed hanno esordito dicendo che tra loro sia rimasto tanto affetto e tantissima stima reciproca. Contrariamente a come accade ad altre coppie, infatti, tra loro non ci saranno lotte intestine, liti sugli alimenti, sulla ripartizione dei figli e quant’altro.

Nella loro famiglia nulla cambierà, in quanto continueranno a vedersi, a trascorrere del tempo insieme, a fare le vacanze insieme e ad essere amici e complici. Quello che si è spezzato tra loro è quel qualcosa che va oltre il rapporto di amicizia e l’affetto. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui Sonia si è sentita estranea a certe situazioni. Malgrado abbia fatto di tutto per reprimere il suo stato d’animo, non ci è riuscita, e alla fine tutto è venuto a galla.

Ecco perché la Bruganelli e Bonolis smentirono la crisi mesi fa

A venire a mancare, dunque, è stato quel legame fisico, che di solito unisce due persone che si amano. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, però, non hanno escluso l’ipotesi di un eventuale ritorno di fiamma. Inoltre, i due hanno anche scherzato sulla gelosia. Il giornalista ha chiesto loro se saranno mai gelosi l’uno dell’altra ed entrambi hanno dichiarato di non poter prevedere il futuro, ma sarebbe piuttosto grottesco.

Il motivo per il quale mesi fa decisero di smentire la notizia, invece, risiede nel fatto che i due volevano riprendersi ciò che è loro. In particolare, volevano avere loro lo scettro per raccontare in prima persona tutti i dettagli della loro assolutamente pacifica separazione. Al termine dell’intervista, poi, non è mancata una frecciatina a Totti e la Blasi. In particolare, Sonia ha detto che le borse e i Rolex sono rimasti a lei e nessuno glieli ha portati via.