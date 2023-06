Un posto al sole anticipazioni al 16 Giugno 2023: finalmente Marina incastra Lara, è finita!

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che negli episodi che vanno dal 12 al 16 giugno finalmente la verità verrà a galla.

Le anticipazioni della soap rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in scena di Marina: la dark lady della soap si mostrerà agguerrita come non mai e affronterà a muso duro suo marito Roberto. Spazio anche a Niko che, in questi nuovi appuntamenti con la soap, prenderà le distanze da Manuela.

Un posto al sole anticipazioni al 16 giugno 2023: Marina incastra Lara

Ci aspettano grandi colpi di scena nei prossimi episodi di un posto al sole. Le anticipazioni che vanno al 16 Giugno 2023 ci fanno sapere che Marina tornerà a Napoli più agguerrita che mai. Lara intanto si sta facendo sempre più spazio nella vita di Ferri tanto che si presenterà anche alla festa di Irene, facendole un prezioso regalo. Un regalo che metterà in imbarazzo anche Filippo e Serena.

Quando Roberto tornerà a casa, si ritroverà a fare i conti con una sorpresa inaspettata: ovvero sua moglie pronta a fargli sentire una registrazione che potrebbe mettere fine al suo matrimonio. Nello specifico, possiamo svelare che Marina ha spiato di nascosto la Martinelli, con un microcip messo in casa.

Marina delusa, Niko perde Manuela

Grazie al microcip, la Giordano ha intercettato una conversazione in cui la rivale la sminuisce e Ferri tace senza difenderla. Marina spiegherà che ha dovuto fare in quel modo per capire se può ancora fidarsi di suo marito e da quello che è emerso non sembrerà affatto contenta. Occhi puntati anche su Renato, perchè nei prossimi episodi l’uomo non prenderà bene la frequentazione tra Giulia e Luca.

Infine, largo spazio anche a Niko, che dovrà fare i conti con una grande delusione d’amore. Poprio nel momento in cui deciderà di prendere in mano le redini del suo rapporto con Manuela, ecco che il ragazzo si renderà conto che la donna ha instaurato un legame speciale con Costabile.