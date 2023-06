Isola dei Famosi, la proposta di matrimonio di Carlo a Helena era una farsa? I sospetti

Oggi è andato in onda un nuovo daytime dell’Isola dei Famosi e, nello specifico, i telespettatori hanno assistito a quanto accaduto subito dopo la puntata di ieri. Al centro dell’attenzione c’è stata, ancora una volta, Helena Prestes.

La giovane ha ricevuto una proposta di matrimonio da parte del suo fidanzato Carlo, ma sull’isola ci sono persone che non credono molto a questa storia. Soprattutto Marco Mazzoli e Gian Maria Sainato hanno sollevato dei dubbi. Vediamo cosa è emerso.

I dubbi dei naufraghi sulla sorpresa di Carlo a Helena

Dopo la messa in onda della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi i concorrenti sono tornati sulla loro Isola Fantasma ed Helena ha avuto un crollo. La giovane ha ripensato alla sorpresa ricevuta dal suo fidanzato e non ha potuto fare a meno di commuoversi. Successivamente, poi, i suoi compagni d’avventura hanno iniziato a pensare a quello che fosse successo durante la diretta.

Ebbene, Gian Maria ha continuato a ribadire di aver sentito Helena dire di essere innamorata di un altro ragazzo, ovvero un suo ex con cui è stata per 8 anni. Anche Marco Mazzoli è apparso piuttosto titubante. Quest’ultimo, infatti, ha detto che il tutto gli sembra un po’ farlocco. In effetti, la storia d’amore tra Helena e Carlo va avanti solo da 3 mesi, quindi sembra un po’ assurdo ipotizzare che tra loro ci sia già il desiderio di sposarsi.

Tregua all’Isola dei Famosi? Il gesto di Marco

Ad ogni modo, malgrado tutti questi sospetti, i due naufraghi dell’Isola dei Famosi hanno fatto un gesto distensivo nei confronti di Helena Prestes. La giovane, infatti, si trovava da sola nella sua capanna. Marco si è fatto prendere dalla tenerezza ed ha detto alla modella di essere giunto da lei in pace. Il suo scopo, infatti, era quello di sancire una tregua. Se lei avesse voluto, infatti, avrebbe potuto cenare insieme a tutti gli altri naufraghi. Helena ha apprezzato molto il gesto del suo interlocutore, sta di fatto che lo ha abbracciato in maniera molto sentita.

In merito a Nathaly Caldonazzo, invece, la donna è giunta sull’ultima spiaggia, dove dovrà vivere da sola per i prossimi giorni. La naufraga è apparsa alquanto felice di aver avuto quest’altra opportunità. Inoltre, ha anche detto di essere sollevata dal non dover avere più a che fare con soggetti tipo Andrea Lo Cicero.