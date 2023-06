Un posto al sole anticipazione mercoledì 7 giugno 2023: Michele lo smaschera

Continua con grande successo la messa in onda di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che nella puntata di domani 7 giugno, Michele scoprirà il segreto di Luca. Il Saviani troverà la prova che il suo amico sta male e che non vuole che nessuno lo sappia.

Intanto Filippo è costretto a modificare la proposta di lavoro, per accontentare Viola mentre Rosa si renderà conto che nonostante vengano dallo stesso quartiere, lei e Clara sono molto diverse. La Curcio intanto cercherà di trovare un nuovo lavoro.

Un posto al sole anticipazioni 7 giugno 2023: Michele ha capito tutto, tra Viola e Eugenio è la fine

Purtroppo, quello che tutti temevano è vero. Luca è malato, ma purtroppo il medico non vuole svelare il suo segreto a nessuno. Nella puntata di Un Posto al Sole del 7 giugno 2023, Michele scoprirà con grande preoccupazione che il suo amico non è stato del tutto sincero con lui. Il Saviani troverà, nel cestino, la confezione di medicinali che Luca è costretto ad assumere.

Intanto, Ornella è sconvolta. La donna ha capito che tra Eugenio e Viola nulla è più recuperabile. Viola ha infatti deciso di accettare la proposta di lavoro di Filippo. Il Sartori si troverà però in difficoltà proprio a causa di questo

Anticipazioni 7 giugno: Clara volta pagina

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Clara dopo la delusione da Alberto sta cercando di voltare pagina e farsi conosolare da Eduardo. Per il momento tra i due c’è solo una grande amicizia. Il Sabbiese ha però altre mire e cercherà di approfittare della confusione della Curcio, per conquistare il suo cuore.

Clara, per distrarsi dagli eventi e per avere i soldi necessari per cavarsela da sola e allevare Federico, si metterà alla ricerca di un nuovo lavoro. Rosa invece sembra essere molto gelosa della sua amica d’infanzia.