Barbara Palombelli fuori dal programma “serve uno scossone”: Mediaset ha già deciso tutto

Chiusa una stagione televisiva c’è subito da mettersi al lavoro per quella successiva. E se in Rai c’è parecchio fermento, viste anche le nomine ai vertici del nuovo governo, a Mediaset non si sta certo a contare le pecore.

Nelle scorse ore, secondo quanto rivelato da Dagospia, è stato deciso il futuro del giornalista Nicola Porro i cui piani si intrecciano con quelli di Barbara Palombelli. Il conduttore di Quarta Repubblica era stato accostato in Rai e invece…

Barbara Palombelli fuori da Storie Italiane

Qualcuno aveva ipotizzato che porro potesse sostituire Fazio in Rai e invece ora è arrivato il colpo di scena. Secondo quanto riporta Roberto D’Agostino, Porro è pronto a firmare il nuovo contratto con la rete ammiraglia.

Oltre a proseguire il viaggio con Quarta Repubblica il lunedì sera in prime time su Rete Quattro, sarà in onda quotidianamente al timone di Stasera Italia al posto di Barbara Palombelli. Dunque il talk show cambia guida.

Un brutto colpo per Barbara Palombelli che sicuramente mai avrebbe immaginato di essere sbattuta fuori così. La conduttrice continuerà però ad essere al timone di Forum dove ormai da anni ha preso il posto di Rita Dalla Chiesa

Stasera Italia ha bisogno di uno scossone

Sembrerebbe che il programma condotto da Barbara Palombelli abbia bisogno di uno scossone forte. Questo perchè i numeri di Stasera Italia parlano molto chiaro. Negli ultimi mesi lo share raccolto è stato tutt’altro che entusiasmante (spesso la trasmissione è finita sotto il 4%). Quindi secondo la rete adesso è ora di agire!Riuscirà Porro a fare il miracolo?

Secondo alcune indiscrezioni pare che quest’anno potrebbe essere archiviata in maniera definitiva anche l’isola dei famosi. Confermato, invece, il GF Vip con al timone Alfonso Signorini. L’unico cambiamento riguarderà il cast che sarà composto da persone non famose.