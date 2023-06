Bruganelli – Bonolis è finita: cosa è accaduto realmente? Parla una terza persona

Dopo tanti rumors e pettegolezzi e varie smentite, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno confermato al rottura. La storica coppia ha annunciato la separazione attraverso un comunicato a Vanity Fair.

I due hanno voluto comunicare in prima persona la loro scelta nel divorziare e spiegare come, aldilà di tutto, il loro rimane un amore che si è semplicemente trasformato con il tempo. I commenti riguardo quella che è effettivamente la notizia del giorno sono stati moltissimi. Tra i tanti, è spiccato quello dell’ex fidanzata del conduttore di Avanti un altro, ovvero Laura Freddi.

Come in tanti sanno Laura Freddi è stata una delle storiche ex fidanzate di Paolo Bonolis. Intervistata da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, la show girl ha fatto sapere di essere molto dispiaciuta per l’addio tra Paolo e Sonia. Con il tempo la ballerina è diventata molto amica di Sonia e quindi sa benissimo che rapporto speciale avevano. Al di la di tutto, la Freddi è convinta che la Bruganelli e Bonolis gestiranno benissimo la situazione, dato che sono persone molto intelligenti e hanno una forte complicità.

“Come ogni coppia che si separa, lascia sempre un po’ l’amaro in bocca. Sono rapporti lunghi. Anche il pubblico si affeziona a queste coppie famose”, ha concluso.

Laura Freddi, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: la verità sul loro rapporto

Laura Freddi e Paolo Bonolis sono stati insieme cinque anni, dal 1990 al 1995. La loro storia d’amore sarebbe finita quando la conduttrice avrebbe iniziato a sentire il desiderio di formare una famiglia.

Paolo era già stato sposato e all’epoca aveva già due bambini, in quegli anni per lui era fondamentale concentrarsi sul lavoro per cui decise di chiudere la storia. Nonostante ciò, i due sono rimasti in ottimi rapporti. Dopodiché, Paolo ha iniziato una relazione con Sonia Bruganelli, la quale all’inizio non vedeva assolutamente di buon occhio la Freddi.