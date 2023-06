Isola dei famosi 2023, chiesta squalifica immediata per Marco Mazzoli: quello che ha fatto è assurdo

L’ultima diretta dell’Isola dei Famosi è stata caratterizzata dall’ennesima discussione tra il gruppo ed Helena Prestes, che è stata attaccata soprattutto da Marco Mazzoli, il quale ha fatto sapere di non aver mai incontrato una persona più falsa di lei.

Ma tra le tante critiche, il radiofonico si è permesso anche di giudicare l’aspetto estetico della naufraga paragonandola alla brutta copia di Belen Rodriguez. Neanche a dirlo, molti utenti hanno chiesto provvedimenti parlando di body shaming.

Isola dei famosi 2023: pubblico deluso e arrabbiato, cosa non è piaciuto

Questa edizione dell’Isola dei famosi non sembra proprio convincere il pubblico da casa. Infatti ,a parlare ci sono gli ascolti che al momento ancora non sono decollati. Motivo per cui si parla anche di una chiusura definitiva del reality, e di un addio di Ilary Blasi.

La conduttrice è stata presa di mira sui social per via di alcuni suoi atteggiamenti che non sono piaciuti, ad esempio quando Clorinne Corie si è sentita male, e quando ci sono stati i vari litigi sull’isola. E proprio i litigi hanno interessato in maniera particolare Marco Marzoli, che fino a questo momento non ha regalato un grande spettacolo.

Marco Marzoli: chiesta squalifica immediata

I telespettatori sono stati costretti ad ascoltare parolacce e riferimenti sessuali da parte di Mazzoli e Paolo Noise. Uscito quest’ultimo, l’atteggiamento dell’altro sembrava essersi pacato ma alla prima occasione è ricaduto in battutine di pessimo gusto. Durante un confronto con Helena Prestes nell’ultima diretta, il radiofonico ha giudicato l’aspetto estetico della modella. “Vuoi fare come Raz Degan e Belen Rodriguez, ma non sei neanche il pelo mia cara Brutten Rodriguez”.

E ancora: “Sei la brutta copia di Belen”. Spiazzata e delusa, Helena non ha replicato, ma ci ha pensato Vladimir Luxuria a prendere le sue difese: “Marco non fai ridere a nessuno, allora noi diciamo che sei la bella copia di Brad Pitt”. Il riferimento di Marco nei confronti di Helena Prestes ha fatto molto arrabbiare i fan da casa, che all’unanime hanno chiesto la squalifica immediata del concorrente