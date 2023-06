GF Vip 8 nessuna promozione per Giulia Salemi: ecco come stanno le cose

In queste ore sono trapelate delle informazioni sul GF Vip 8 e, in particolar modo, sul ruolo che dovrebbe avere Giulia Salemi. Per diverso tempo si è parlato di una ipotetica promozione della ragazza da portavoce dei social a opinionista a tutti gli effetti.

Stando a quanto pervenuto di recente all’influencer Amedeo Venza, però, le cose pare prenderanno una piega del tutto differente. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è emerso almeno per il momento.

Ecco che farà Giulia Salemi al GF Vip 8

Coloro i quali speravano di assistere ad una promozione per Giulia Salemi durante la prossima edizione del GF Vip 8 rimarranno delusi. A quanto pare, Alfonso Signorini non sembra avere alcuna intenzione di concedere questo salto di qualità alla giovane influencer. Stando a quanto emerso di recente, infatti, sembra proprio che, anche durante la prossima edizione del reality show di Canale 5, Giulia rimarrà alla sua solita posizione.

I fan, però, possono gioire in quanto potranno rivedere la loro beniamina all’interno dello studio intenta a coadiuvare l’operato del conduttore nel corso delle dirette. Il suo compito tornerà ad essere quello di raccogliere quante più informazioni possibili attraverso i social in modo da rendere pubblica la voce del popolo del web che guarda il reality show. Non è escluso, però, che la donna possa avere anche altre mansioni.

Su chi ricadrà la scelta di Alfonso Signorini?

Una volta appurato il ruolo di Giulia Salemi durante la prossima edizione del GF Vip 8, però, resta da capire quali saranno gli opinionisti. Al momento pare che Alfonso Signorini non si sia ancora deciso. La cosa certa sembra essere quella secondo cui Sonia Bruganelli non sarà al suo solito posto. La donna ha palesato in più occasioni di non avere più intenzione di fare l’opinionista del programma.

Orietta Berti, invece, pare abbia un contratto biennale con Mediaset per ricoprire il ruolo di opinionista del GF Vip. Per tale ragione, è molto probabile che la rivedremo anche nella prossima edizione. Ma chi l’affiancherà? Al momento non ci sono molte informazioni a riguardo. In questo periodo, però, si stanno tenendo i dibattiti tra il conduttore e i vertici dell’azienda. Al contempo si stanno effettuando anche i casting, sta di fatto che è emerso il primo possibile concorrente del reality show. Per tale ragione, è molto probabile che nel giro di poco tempo trapeleranno altre informazioni sulla faccenda.