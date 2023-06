Il ritorno di fiamma tra Oriana e Daniele non convince: “Ha disobbedito alla manager” i retroscena

Come tutti i fan avranno avuto modo di vedere, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno sancito ufficialmente il loro ritorno di fiamma. In molti, però, non credono al fatto che i due si siano davvero lasciati.

Sul web, infatti, stanno trapelando delle segnalazioni secondo le quali si sta tirando in ballo la manager di Oriana. Quest’ultima avrebbe avuto un ruolo predominante nella crisi con Daniele. Vediamo tutto quello che è emerso.

Oriana e Daniele fanno la pace, ma qualcosa non convince

La crisi tra Oriana e Daniele era tutta una farsa? Questo è un dubbio che sta attanagliando la mente di tante persone. Dopo aver annunciato il loro ritorno di fiamma sul magazine Chi, infatti, Dal Moro e la Marzoli sono finiti al centro di una bufera. Nello specifico, infatti, Amedeo Venza ha riportato le segnalazioni di alcuni utenti i quali ritengono che, in realtà, la loro crisi sia stata tutta una trovata pubblicitaria organizzata dalla manager di Oriana.

La modella, infatti, di recente ha lanciato una nuova linea di costumi. Per tale ragione, in molti si stanno convincendo sempre di più del fatto che la crisi con Dal Moro sia stata creata al momento opportuno. In questo modo, infatti, i costumi sono andati subito in hype sui social, in quanto il nome di Oriana è stato di tendenza per tantissimo tempo. Il fatto che i due abbiano fatto la pace subito dopo questo evento, dunque, acuisce sempre di più i sospetti. Questo, però, non è tutto.

Tutta colpa della manager? Daniele ignaro?

Sempre stando a quanto riportato da Venza, sembrerebbe che Oriana Marzoli abbia disobbedito alla sua manager tornando già insieme a Daniele Dal Moro. I due, infatti, sarebbero dovuti restare separati per un altro po’ di tempo, in modo da attirare ancora un po’ l’attenzione su di sé. Per tutto questo periodo, in effetti, i due ragazzi non hanno fatto altro che lanciarsi velenose stoccate sui social.

Questi comportamenti, adoperati soprattutto da Daniele, hanno lasciato un po’ perplessi. Ad ogni modo, in tutta questa faccenda Dal Moro c’entrerebbe ben poco. Il ragazzo si sarebbe limitato ad “eseguire gli ordini” della manager di Oriana e dare luogo ad una guerra sui social senza esclusione di colpi. Le cose saranno andate davvero in questo modo? Per il momento i diretti interessati non hanno proferito parola.