Daniele Dal Moro insulta un’operatrice telefonica? Spunta un audio, ma qualcosa non torna

In queste ore sta facendo il giro del web un audio in cui si sente un uomo, la cui voce è estremamente simile a quella di Daniele Dal Moro, mentre insulta un’operatrice telefonica. La clip in questione è stata condivisa da Amedeo Venza.

L’influencer che si occupa di gossip ha fatto un riferimento proprio all’ex concorrente del GF Vip, alludendo all’ipotesi che l’ex gieffino possa essere il protagonista di quell’audio, ma sarà davvero così? Ecco quello che è emerso.

La clip in cui un uomo insulta un’operatrice telefonica

Amedeo Venza ha diffuso da poco sul suo account Instagram un video all’interno del quale si sente l’audio di un uomo che insulta un’operatrice telefonica e la voce della persona in questione sembra essere quella di Daniele Dal Moro. Lo stesso influencer, infatti, ha tto il nome del ragazzo insinuando che potesse essere lui. Ascoltando attentamente tutto l’audio, in effetti, la voce è estremamente somigliante a quella di Daniele, così come l’accento e la cadenza veneta.

Ad ogni modo, in tale clip, il destinatario della chiamata dell’operatrice, la quale stava provando a dargli informazioni su sistemi di investimenti online, è stato molto scortese. L’uomo ha iniziato a prendersi gioco della donna facendo delle battute ad ogni parola pronunciata da lei. In seguito, poi, spazientito, l’uomo ha detto di non avere soldi da investire, quindi, sarebbe stato inutile per lui continuare ad ascoltare la proposta della donna.

Si tratta di Daniele Dal Moro? Le allusioni di Amedeo Venza

L’operatrice stessa, colta alla sprovvista dalla reazione del suo interlocutore, lo ha esortato a calmarsi e ad usare dei toni più pacati. L’uomo, però, reagisce sempre in malo modo, dicendo anche delle parolacce. Per tale ragione, la conversazione si è interrotta in maniera brusca. Adesso, però, quello che in molti si stanno domandando è: la persona che insulta l’operatrice telefonica è davvero Daniele Dal Moro?

In effetti la voce è estremamente somigliante, tuttavia, non ci sono prove ufficiali che possano incolpare il ragazzo di tale comportamento poco carino. Intanto, il diretto interessato non ha proferito parola a riguardo. Daniele non è affatto intervenuto sulla faccenda, in quanto è molto impegnato a viversi il ritorno di fiamma con la sua fidanzata Oriana Marzoli. A fare un po’ di chiarezza sulla faccenda, poi, ci ha pensato lo stesso Amedeo. Quest’ultimo, dopo aver pubblicato la clip, è intervenuto chiarendo che fosse ironico e che la persona in questione non sia realmente Daniele.