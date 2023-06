“Partecipare al GF Vip è stato un errore”: duro attacco di un ex concorrente del reality show

Nel corso di una recente intervista rilasciata rilasciata sul podcast Tintoria, programma condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone, un ex concorrente del GF Vip ha sbottato duramente contro il programma. Il protagonista ha usato parole molto brutte per descrivere il reality show.

Il protagonista di questo sfogo è Maurizio Battista, il quale ha ammesso di essere profondamente pentito di aver accettato di cimentarsi in questa esperienza. Vediamo nel dettaglio tutto quello che ha detto.

Le dure accuse di un ex concorrente del GF Vip contro il programma

L’ex concorrente del GF Vip, Maurizio Battista, ha denigrato profondamente il reality show condotto da Alfonso Signorini. Il protagonista ha cominciato asserendo che la casa fosse davvero una bettola. Stando a quanto rivelato da lui stesso, la percezione era quella di trovarsi all’interno di un autogrill. Inoltre, anche la convivenza con altri sconosciuti è una grande fatica.

La sua esperienza personale è stata orribile, in quanto non sopportava nessuno, forse neppure se stesso. Ad oggi, infatti, è totalmente pentito di essersi cimentato in quell’esperienza. Inoltre, ha ammesso di non averlo fatto per soldi, in quanto ha sempre avuto un buon lavoro e non ha mai avuto bisogno di altri introiti. Il motivo celato dietro la partecipazione, infatti, faceva semplicemente capo nella volontà di mettersi alla prova.

Ecco qual è la cosa peggiore

Nel corso del suo sfogo contro il GF Vip, l’ex concorrente del reality show ha detto anche altro. In particolare ha svelato che non è affatto vero che i concorrenti sono se stessi. Il contesto all’interno del quale si viene inseriti, infatti, è tutt’altro che spontaneo. Questo perché all’interno della casa non si può dire assolutamente nulla, proprio onde evitare di pronunciare frasi compromettenti per cui si viene puniti in maniera piuttosto rigida.

Per tutte queste ragioni, Maurizio Battista ha dichiarato che, secondo il suo punto vista al GF Vip devono partecipare solamente persone che non hanno né arte né parte. Per tutti gli altri, infatti, si potrebbe rivelare un’esperienza deleteria e assolutamente improponibile. Tra le cose più insopportabili del reality show, poi, c’è il fatto che si è costretti a vivere con degli estranei e con persone che, nella maggior parte dei casi, hanno dei caratteri insopportabili. Insomma, in definitiva, per Maurizio è stato un vero e proprio incubo.